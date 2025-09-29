Horoskop na týden od 29. září do 5. října: Podzimní hvězdy přinášejí odvahu i jemná varování
29. 9. 2025 – 15:00 | Magazín | Natálie Kozak
Poslední dny září a začátku října jsou ve znamení proměn. Některá znamení čeká posílení v práci a finanční jistota, jiná budou hledat klid doma nebo řešit vztahy. Co vám hvězdy radí právě pro tento týden?
Hvězdy tentokrát přinášejí energii změn a posunů v práci, vztazích i vnitřním naladění. Některé dny budou přát odvaze vykročit novým směrem, jiné naopak vybízejí k trpělivosti a péči o to, co už máme. Tento týden ukáže, že malé kroky mohou mít velký dopad.
Beran
Někdo z vašich blízkých vám bude zasahovat do života víc, než byste chtěli. Nebojte se říct jasné „ne“ a chránit si své hranice. V polovině týdne zazáříte, když vaše schopnosti a talent neuniknou pozornosti. Přijměte pochvalu, aniž byste se porovnávali s ostatními.Šťastné dny: 29. září, 2. října
Býk
Harmonii najdete hlavně doma. Na začátku týdne se věnujte rodině a vztahům, protože právě tam potřebujete posílit rovnováhu. Uprostřed týdne na vás čekají finanční záležitosti, které mohou otevřít dveře k větší stabilitě. V práci se vám vyplatí upevnit svou autoritu.Příznivé dny: 30. září, 3. října
Blíženci
Komunikace bude vaší nejsilnější stránkou. Hned v pondělí vás čekají jednání a pracovní diskuze, kde bude třeba obhájit si svou pozici, ale i naslouchat. Středa a čtvrtek přejí spolupráci. Na konci týdne si dopřejte odpočinek a chvíli samoty.Dobré dny: 29. září, 4. října
Rak
Budete chránit své zájmy v práci i doma. Týden vám dává prostor projevit odvahu a vůdčí kvality. Nebojte se přijmout odpovědnost, přinese vám uznání. Do víkendu se pusťte do drobností a dodejte šmrnc i dlouhodobým projektům.Příznivé dny: 1. října, 4. října
Lev
polečenská energie vás vynese do centra dění. V prvních dnech vás může překvapit nová nabídka nebo užitečné setkání. V práci posilujte svou pozici a držte se dlouhodobých cílů. O víkendu zkuste být tolerantnější ve vztazích, vyplatí se to.Příznivé dny: 1. října, 2. října
Panna
Peníze se konečně uklidní a vy si můžete dovolit plánovat budoucnost s větší jistotou. Od úterý čekejte pracovní nabídky nebo nové příležitosti. Konec týdne věnujte rodině, blízcí vás potřebují.Příznivé dny: 30. září, 3. října
Váhy
Je čas být aktivní. Tento týden je jako stvořený pro osobní rozvoj, tak analyzujte, co chcete, a neváhejte se pustit do změn. Vaše myšlenky najdou podporu i u ostatních. Do víkendu dokončete to, co už dlouho odkládáte.Příznivé dny: 29. a 30. září
Štír
Rodinné vztahy vám přinesou radost. Partner nebo partnerka vás hned zkraje týdne mile překvapí. Od středy se otevře prostor i pro společenské aktivity a spolupráci. O víkendu hledejte rovnováhu mezi prací a soukromím.Dobré dny: 30. září, 1. října
Střelec
Tento týden se ponese ve znamení práce. Čeká vás organizace a šance upevnit kariérní postavení. Pokud se chopíte příležitostí rozumně, můžete postoupit výš. V osobním životě vás čeká milé překvapení od partnera.Příznivé dny: 30. září, 5. října
Kozoroh
Štěstí vám přeje. Učení, nové kontakty, cestování- tomu všemu se daří. Nebojte se využít příležitosti k rozšíření obzorů. Víkend ale patří klidu doma, s rodinou nebo v tichu s knihou.Příznivé dny: 29. září, 2. října
Vodnář
Finance vám přinesou dobré zprávy. Hned začátkem týdne se otevírá prostor pro chytré investice. Některé pracovní změny vám navíc vylepší rozpočet. Vyhněte se ale planým řečem a raději si odpočiňte.Příznivé dny: 2. a 3. října
Ryby
Romantika je na obzoru. Váš vztah může dostat novou šanci nebo hloubku, pokud se otevřete dialogu. Zároveň vás čekají příležitosti v práci či financích, kdy klíčová bude diplomacie a smysl pro detail.Šťastné dny: 30. září, 2. října