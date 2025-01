Chcete zářivý úsměv? Dejte si pozor na čtyři nejčastější chyby při čištění zubů

Čištění zubů je každodenní, samozřejmá činnost. Což však automaticky neznamená, že ji všichni děláme správně – a některé chyby klidně mohou mít negativní dopad na zdraví zubů. Kosmetický zubař a zakladatel kliniky Marylebone Smile Clinic, doktor Sahil Patel, upozorňuje na čtyři nejčastější chyby, kterým bychom se měli vyhnout, pokud chceme mít zdravý a krásný úsměv.

1. Nevynechávejte

Jednou z nejčastějších chyb je vynechávání večerního čištění zubů. Podle doktora Patela je tento návyk rozšířenější, než by jeden čekal. „Mnoho lidí si čistí zuby pouze jednou denně, což je problém. Pokud už nejde jinak a musíte vynechat jedno čištění, vynechte ráno, ne večer,“ zdůrazňuje. Důvod je prostý – během spánku produkujeme daleko méně slin. Sliny přitom pomáhají zuby chránit je před bakteriemi. Pokud tedy zbytky jídla zůstanou v ústech přes noc, mohou začít zahnívat, což samozřejmě vede k zubním kazům a dalším problémům.

2. Kde začít

Další častou chybou je nesprávné pořadí při čištění zubů. Doktor Patel doporučuje začít vždy od zadních zubů, které bývají hůře přístupné a často se na ně zapomíná. „Pokud začnete čištění vepředu, je pravděpodobnější, že zadní zuby vynecháte nebo je nevyčistíte dostatečně důkladně,“ vysvětluje. Zadní zuby jsou přitom stejně důležité jako přední a je jim pochopitelně třeba věnovat stejnou péči.

3. Nenamáčejte kartáček

Mnoho lidí má ve zvyku zubní kartáček před nanesením pasty prolít vodou, což je podle doktora Patela další chyba. „Když kartáček navlhčíte, ředíte tím zubní pastu,“ upozorňuje. Zubní pasta je už v základu navržena tak, aby měla ideální konzistenci a zkrátka nepotřebovala další ředění. Pokud ji smícháte s vodou, rychleji vypění, dříve ji vyplivnete a ve výsledku je proto jednoduše méně účinná, než by být mohla. Proto je lepší nanášet pastu na suchý kartáček.

4. Nepoužívejte příliš velkou sílu

Poslední častou chybou je fakt, že na čištění zubů jdeme příliš zhurta. „Lidé často drží kartáček v pěsti a tlačí na něj příliš silně,“ říká doktor Patel. Tím si spíš uškodíte, než pomůžete, protože si podráždíte dásně a někdy dokonce poškodíte sklovinu. Pokud máte kartáček s rozštěpenými štětinami, týká se to právě vás – příliš tlačíte na zuby. Správné čištění by mělo být jemné, ale důkladné. Kartáček byste měli držet lehce, podobně jako pero, a pohyby by měly být plně pod kontrolou, žádná divočina.

Čištění zubů je sice jednoduchý úkon, ale vyžaduje správnou techniku a pozornost. Vyhněte se chybám a vaše zuby budou jedna báseň. Jak říká doktor Patel, správná péče o zuby je základem krásného úsměvu.