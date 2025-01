Chyba doktora? Zesnulý moderátor si myslel, že se jen nachladil. Skutečnost ale byla daleko horší

Oblíbený moderátor Jiří Vondra, který nedávno zemřel ve věku pouhých 40 let, se prý už v posledních dnech svého života necítil dobře. Na začátku týdne pociťoval příznaky srdeční slabosti a během pondělního hokejového zápasu Dynama, kde působil jako hlasatel, dokonce zkolaboval. To ho samozřejmě přimělo vyhledat lékařskou pomoc. V ordinaci mu provedli EKG a výsledky vypadaly v pořádku. Vondru proto poslali domů s tím, že se nemusí ničeho bát.

Přesto se necítil dobře a v úterý si radši vzal volno. Myslel si, že se nejspíš nachladil a potřebuje si proto pořádně odpočinout.

Ve středu se měl vrátit do práce do Radia Kiss, kde moderoval populární pořad „Odpolední jump“ společně s kolegou Radkem Hrdinou. Když však nedorazil, kolegů se zmocnily obavy. Nikdo však nečekal tak tragické vyústění.

Jiří Vondra byl později nalezen mrtvý ve svém bytě. Podle informací serveru eXtra.cz byla příčinou jeho úmrtí srdeční příhoda, konkrétně infarkt. Vondrův náhlý odchod je o to podivnější, že se jednalo o aktivního sportovce a zdravého člověka. Nemělo by proto připadat v úvahu, že by hrály roli drogy nebo něco podobného. Přesné okolnosti však objasní až pitva.