Veronika Žilková k rozchodu: "Šlo mi o život, musela jsem to skončit!"

Známá herečka Veronika Žilková se objevila na večírku Divadla Broadway a s úsměvem na tváři. Nedávno se sice rozešla s rockerem Josefem Holomáčem, ale rozhodně se nezdá, že by snad rozhodnutí litovala. Místo toho se nyní raději věnuje rodině: „Už druhý rok se mi podařilo zorganizovat rodinný výlet, na který jsme vyrazili se všemi dětmi a jejich partnery. Bylo to opravdu krásné. Lyžovali jsme a večery jsme trávili hraním her,“ popsala Veronika s nadšením.

Na večírku si dokonce nezvykle dopřála guláš: „Hodně jsem sportovala a starala se o vnučky, takže si ten guláš zasloužím,“ dodala s úsměvem.

Když přišla řeč na rozchod s Josefem Holomáčem, Veronika trochu znejistěla, ale nakonec se rozhodla prozradit něco o svých citech: „Před Vánocemi jsem byla na operaci a během té doby jsem si uvědomila, že se musím zamyslet nad svým životem. Došlo mi, že vedle práce už nemám moc volného času a chci ho věnovat výhradně svým dětem a vnoučatům,“ vysvětlila. Pro partnera v jejím životě zkrátka není místo.

Rozhodnutí ukončit vztah přišlo kvůli strachu o zdraví a obavě z nedostatku času na blízké. „Lidé se scházejí a rozcházejí, to je prostě život. Není to žádná tragédie,“ uvedla herečka s klidem. Vánoce si jaksepatří užila v rodinné atmosféře a potěšilo ji i milé gesto vnuka Kryšpína, který jí vzkázal, že nepřítomnost partnera vůbec nevadí, protože ji bude na společenské akce místo toho doprovázet on. Rodinná pouta, jaká mají být.