Cesta ke kolektivní imunitě. Pozitivní test mělo jen 4030 osob z 3,86 milionu očkovaných

Po aplikaci druhé dávky očkování proti covidu-19 se nakazilo 4030 osob z 3,86 milionu očkovaných, většina měla pozitivní test krátce po aplikaci vakcíny.

Po 14 dnech, kdy vzniká i podle výrobců maximální ochrana, je to jen šest setin procenta z očkovaných. Po jednání s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem to dnes řekl ministr zdravotnictví AdamVojtěch.

„Je jasné, že žádná vakcína na světě nechrání stoprocentně. Nemůžeme čekat, že se nikdo vůbec nenakazí,“ řekl ministr. Podle něj očkování eliminuje zejména těžké průběhy a lidé se nedostanou do nemocnic. Lehký průběh nemoci má podle něj asi setina procenta očkovaných, těžký průběh ještě méně.

Očkovat by se podle Vojtěcha měli i mladí a zdraví, které samotné nemusí nákaza zdravotně ohrozit. „Pokud se nakazí, mohou dál nakazit někoho, kdo rizikový je. Třeba někoho, kdo se ze zdravotních důvodů ani očkovat nemůže,“ dodal s tím, že právě proto je potřeba vytvořit kolektivní imunitu.

U nové varianty delta by měla kolektivní imunita vzniknout až při proočkování zhruba 85 procent populace. Podle Kubka se neočkovaní lidé chovají jako černí pasažéři. „Oni by rádi využívali výhod kolektivní imunity, ale nechtějí k ní přispět. My se musíme snažit ty lidi přesvědčit, aby si také koupili svůj lístek a přispěli těm ostatním,“ uvedl.

Lékařů se podle Kubka nechalo očkovat 83 procent, sester 75 procent a ostatního zdravotního personálu zhruba 70 procent. „Nenaočkovaní lékaři nejsou v naprosté většině žádní odpírači. Často jsou to lidé, kteří covid prodělali, nechali si nabrat protilátky a zatím se očkovat nechtějí,“ dodal.

Celkově onemocnělo podle něj asi 77 000 zdravotníků, mezi nimi 12 000 lékařů. Na přelomu října a listopadu jich bylo naráz nakažených přes 17 500. Za posledních sedm dní evidují neevidují statistici žádného nakaženého lékaře a aktivních případů je asi 37.