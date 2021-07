Vakcína bez registrace: V nákupním centru se nechalo očkovat první den 600 lidí, na nádraží 240

V nákupním centru na pražském Chodově, kam není nutné se registrovat předem, se první den nechalo očkovat proti covidu-19 více než 600 lidí. Na dotaz ČTK dnes sdělila Markéta Šenkýřová, mluvčí Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), který očkovací centrum zřizuje. Ve druhém v pondělí otevřeném centru na hlavním nádraží to bylo 240 lidí, uvedli na twitteru zástupci Chytré karantény.

Už na otevření obou center v pondělí ráno čekalo několik desítek zájemců. Podle denních dat o očkování z dnešního rána vakcínu Johnson & Johnson, kterou na hlavním nádraží podávají, dostalo v pondělí v metropoli 129 osob. Zřejmě tak někteří očkovaní ještě nejsou dohlášení. Celkem bylo v Praze v pondělí očkováno téměř 18 000 lidí. V celé zemi přes 91 000.

Na Chodově se mohou nechat očkovat lidé starší 16 let. Tamní centrum je otevřeno každý den od 10 do 20 hodin v pracovní dny a do 19 hodin o víkendu. Aplikují tam vakcínu Pfizer/BioNTech, které se podávají dvě dávky. Na nádraží je otevřeno odpoledne od 12 do 19 hodin. Zdravotníci tam očkují jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson.