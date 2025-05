Lidé dnes mohou navštívit sídla Poslanecké sněmovny, Senátu a nedaleký Lichtenštejnský palác na Kampě

8. 5. 2025 – 7:54 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Lidé mohou u příležitosti státního svátku dnes v Praze navštívit sídla Poslanecké sněmovny a Senátu na Malé Straně a nedaleký Lichtenštejnský palác na Kampě, který slouží k reprezentačním účelům úřadu vlády.

Vstup do běžně nepřístupných prostorů je zdarma. Osmdesát let od ukončení druhé světové války v Evropě připomene i výstava fotografií České tiskové kanceláře (ČTK) s názvem Válečné okamžiky, která bude k vidění ve Valdštejnské zahradě.

V Thunovském paláci, kde sídlí Sněmovna, si návštěvníci prohlédnou hlavní jednací sál, slavnostní schodiště, sál Dagmar Burešové nebo novinářské atrium. V kuloárech před jednacím sálem je nová výstava nazvaná "1945: Národní shromáždění zahajuje", která přibližuje osudy československého parlamentu, jeho členů i zaměstnanců před vypuknutím druhé světové války, v jejím průběhu i těsně po ní. Palác bude otevřený od 9:00 do 16:00, prohlídky začínají u vchodu ve Sněmovní ulici číslo 4.

V sousedství Sněmovny sídlí horní parlamentní komora, která u příležitosti konce druhého světové války v Evropě návštěvníkům otevře Valdštejnský a Kolovratský palác. Vedle prohlídky historických sálů, chodeb, salonků nebo pracoven některých senátorů si mohou zájemci prohlédnout výstavu o osobnostech prvorepublikového Senátu nebo vyzkoušet detektivní hru o jedné skutečné protektorátní aféře. Senát bude otevřený od 8:00 do 20:00.

Sousedící Valdštejnská zahrada bude dnes mimořádně otevřena v prodloužené otevírací době od 7:00 do 20:00. Výročí konce druhé světové války v Evropě připomene i výstava fotografií České tiskové kanceláře (ČTK) s názvem Válečné okamžiky, která bude ve Valdštejnské zahradě do 29. května.

Veřejnost si může prohlédnout také Lichtenštejnský palác nedaleko Karlova mostu. Vládě slouží k reprezentačním účelům a k ubytování významných hostů. Budova, kde při svých návštěvách Prahy pobývali například britská královna Alžběta II. či japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko, bude otevřená od 09:00 do 16:00. Každou sobotu do poloviny října mohou obyvatelé a návštěvníci hlavního města zavítat i do zahrady Strakovy akademie na Klárově.