Česko vysychá, ministerstvo 'nasype' do vody půl miliardy

Obce mohou opět získat dotace na vyhledání a budování nových zdrojů pitné vody. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v nové výzvě uvolní 600 milionů korun, dvakrát víc než minule. Dotace až tři miliony korun se vztahuje na podzemní i povrchové zdroje, stejně jako na výstavbu nových nebo rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vody. Nedostatek vody vnímá ministerstvo životního prostředí jako akutní a aktuální problém.

"Začíná se výrazně přibližovat situace, že rok 2018 by mohl být krizový rok z pohledu sucha, kdy skutečně dramaticky vysychá celá republika," řekl ve středu ministr Richard Brabec (ANO) novinářům v Brně, kde novou výzvu vyhlásil u příležitosti vládní návštěvy Jihomoravského kraje.

"Nejvíce jsou ohroženy ty lokality, které nejsou napojeny na kapacitní vodárenskou soustavu nebo nemají k dispozici dostatečné povrchové zdroje vody. Řada obcí po celé České republice již nyní čelí krizové situaci, u jiných nedostatek pitné vody hrozí v blízké době a musí hledat zdroje záložní," uvedl Brabec.

Peníze poslouží na obnovu, rozšíření nebo vznik stovek nových zdrojů pitné vody, včetně jejich napojení na současné vodovodní řady. Umožní také průzkumné vrty nebo vybudování veřejně přístupného odběrného místa.

Novinkou je rozšíření podpory na využití povrchových zdrojů pitné vody. Nově se dotace bude moci využít i na výstavbu či rekonstrukci přivaděčů pitné vody. Beze změn zůstala výše dotace, která se pohybuje v rozmezí 60 až 80 procent z celkových výdajů na projekt, obec si tak může přijít až na tři miliony korun. Suchem postižené obce mají nárok na vyšší podporu.

"Výše dotace se odvíjí od typu projektu a závisí také na tom, zda se jedná o akutní či 'jen' rizikový případ. Až 80 procent dotací získají žadatelé, na jejichž území neexistuje veřejný zdroj pitné vody anebo je kapacita jejich stávajícího zdroje či zdrojů pitné vody prokazatelně nedostatečná, případně voda z nich i přes svou technologickou úpravu nesplňuje vyhláškou stanovené požadavky," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Žádosti o podporu přijímá fond od 4. května 2018 do 18. prosince 2020, nebo do vyčerpání alokace. O dotace se mohou hlásit obce a města, dobrovolné svazky obcí či příspěvkové organizace. Výzva je jednokolová, nesoutěžní, žádosti se budou vyhodnocovat průběžně. Podle Brabce je to pro obce nejrychlejší cesta k penězům na nový zdroj vody. Očekává velký zájem.

Pilotní výzvu spustilo ministerstvo v červenci 2016. Dorazilo 296 žádostí za 340 milionů korun, rozděleno bylo 330 milionů korun.