Nouzový stav potrvá nejméně do 22. ledna

Nouzový stav vyhlášený kvůli epidemii nového koronaviru bude moci trvat v Česku do pátku 22. ledna. S žádostí menšinové vlády ANO a ČSSD o možnost jeho prodloužení o 30 dnů souhlasila sněmovna.

Vláda prodlouží nouzový stav na středeční schůzi. Na ní by také mohla jednat o případném zpřísnění proticovidových restrikcí, které by plynuly z uvažovaného přesunu země ze čtvrtého do pátého stupně rizika v systému PES.

Pro návrh hlasovali vedle koaličních poslanců také poslanci KSČM, kteří kabinet v dolní komoře tolerují. Opoziční strany návrh nepodpořily. Pro prodloužení stavu nouze hlasovalo 55 ze 104 přítomných poslanců. Proti hlasovali zákonodárci z řad Pirátů, SPD, TOP 09, STAN a nezařazení. Občanští demokraté a lidovci se hlasování zdrželi.

Kvůli vývoji epidemie koronaviru je prodloužení nouzového stavu podle Blatného nezbytné, premiér Andrej Babiš (ANO) ve sněmovně uvedl, že je nezpochybnitelné a důležité, pokud v Česku nemá nastat chaos a nemají být ohroženy životy občanů. Opozice ve sněmovní debatě tvrdě kritizovala vládu za její postup při epidemii, výtky mířily na protiepidemické restrikce, na náhrady za výpadky příjmů i na přípravy na očkování proti covidu-19.

Během podzimní vlny epidemie šlo v pořadí již o čtvrtou žádost menšinové vlády ANO a ČSSD o souhlas s prodloužením nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru. V posledních případech sněmovna sice souhlasila s prodloužením, ale vždy o kratší termín než požadovaných 30 dnů.

Index PES zůstává na nejvyšším stupni, podíl nově nakažených je nejvyšší za 41 dnů

Index rizika v protiepidemickém systému PES je v Česku pátý den na nejvyšším, pátém stupni pohotovosti. Od pátku se drží na 76 bodech ze sta. Podíl nových případů nemoci covid-19 na počtu provedených testů byl v pondělí nejvyšší od 11. listopadu - dosáhl 30,2 procenta.

Nakažených koronavirem přibylo v pondělí 7860 (zhruba o 2700 více než před týdnem). Od březnového začátku epidemie covidu-19 v Česku bylo zaznamenáno celkem přes 635 000 případů nákazy, aktuálně nemocných je kolem 84 000 lidí. Zemřelo 10 562 nakažených, v nemocnicích je 4728 pacientů, z toho 602 ve vážném stavu.

V Česku zatím oficiálně platí čtvrtý stupeň PES. Pokud se index rizika drží v horším stupni aspoň tři dny, může to být důvodem k zavedení přísnějších opatření proti covidu-19. To vláda projedná ve středu.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že pokud s ohledem na vývoj epidemie navrhne zpřísnění, opatření by se změnila s účinností od neděle 27. prosince. Podle původního plánu opatření by měly být v pátém stupni uzavřeny i obchody s výjimkou prodeje základních potřeb a provozovny služeb, které zatím vláda nechávala oproti plánu opatření otevřené. Podle Blatného se už ale v pátém stupni s výjimkami z opatření nepočítá. Situace v nemocnicích je podle Blatného stabilní.

V jednotlivých regionech se rizikový index PES dostal až na 86 bodů, a to v Karlovarském kraji. Nejnižší byl opět v Jihočeském kraji s 68 body a v Praze se 71 body, což je ještě na úrovni čtvrtého stupně. Ve všech ostatních krajích už je rizikové skóre na úrovni pátého stupně. Nejvíce se v posledních dnech šíří covid-19 na Ostravsku, kde za uplynulých sedm dní přibylo přes 644 nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel. Druhý nejvyšší nárůst byl zaznamenán na Rychnovsku, a to zhruba 635 případů nemoci na 100 000 obyvatel za týden.