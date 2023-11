Česko jedná s pěti zájemci o výstavbu gigafactory, opozice hovoří o vládním debaklu

Česká republika jedná s pěti potenciálními investory na výstavbu továrny na baterie pro elektromobily na svém území. Jsou z různých kontinentů. Jde o investice od nižších do vyšších jednotek miliard eur. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Koncern Volkswagen dnes oznámil, že v současnosti nebude rozhodovat o výstavbě další gigafactory, která mohla stát v ČR. Rozhodnutí odložil nejméně na rok 2025.

Výstavba gigafactory na baterie pro elektromobily patří podle premiéra Petra Fialy (ODS) dál mezi priority vlády, řekl novinářům. S předsedou představenstva Volkswagenu Oliverem Blumem jednal v pondělí. Podle něj by bylo dobré, aby v Česku byl umístěný celý řetězec výroby elektromobilů, tedy těžba lithia, výroba baterií a produkce elektromobilů.

Z pěti zájemců jsou dva projekty podle Síkely v podobném rozsahu jako zvažovaná gigafactory Volkswagenu v Líních u Plzně a tři jsou menší. Pro menší projekty ministerstvo průmyslu nabízí jiné lokality, stejně jako pro jeden z těch větších. U posledního projektu, který je v počátečním stadiu jednání, jsou ve hře i Líně, uvedl Síkela.

„Vzhledem k situaci na trhu včetně pomalejšího náběhu trhu s elektromobily v Evropě prozatím neexistují obchodní důvody, proč rozhodnout o dalších lokalitách v Evropě. Zároveň už koncern Volkswagen a PowerCo tři místa pro výrobu bateriových článků vybraly: Salzgitter (Německo), Valencie (Španělsko) a St. Thomas (Kanada). Tyto tři závody mají výrobní potenciál až 200 GWh ročně,“ uvedl dnes Blume.

Česká vláda ve spolupráci s místními partnery odvedla podle Blumeho vynikající práci při přípravě potenciálního umístění továrny na baterie. Volkswagen bude v souvislosti s transformací své automobilky Škoda Auto na výrobu elektromobilů s vládou v úzkém kontaktu a bude pokračovat ve strategických jednáních, dodal.

Předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer uvedl, že z obchodního pohledu nyní nelze o další továrně rozhodnout. „Jsem odhodláni pomáhat s transformací automobilového průmyslu. Budoucnost společnosti Škoda Auto je elektrická a my jsme se zavázali do roku 2027 investovat 5,6 miliardy eur do elektromobility a 700 milionů eur do digitalizace,“ uvedl. Vedle pokračování výroby elektromobilu Enyaq v Mladé Boleslavi bude v ČR Škoda Auto vyrábět rovněž nové velké elektrické rodinné SUV na bázi studie Vision 7S.

Na největších evropských trzích podle analýzy PwC za první tři čtvrtletí roku poprvé přesáhl podíl elektrických a hybridních vozů polovinu ze všech nově registrovaných aut. Český trh roste výrazně pomaleji, podíl nově registrovaných aut s elektromotorem a hybridů přesáhl letos 20 procent.

Opozice v souvislosti s gigafactory hovoří o debaklu vlády

Vláda podle prvního místopředsedy opozičního hnutí ANO a bývalého ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka utrpěla další investiční debakl. Uvedl to na sociální síti X v reakci na to, že koncern Volkswagen nebude v současnosti rozhodovat o dalších lokalitách pro výstavbu gigafactory na baterie do elektromobilů v Evropě. Jedním z kandidátů přitom byla i Česká republika se svou zónou v Líních u Plzně. Podle místopředsedy SPD Radima Fialy rozhodují faktory, jako jsou vysoké ceny energií či daně.

Předseda představenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume dnes uvedl, že pro rozhodování o výstavbě gigafactory nyní není důvod kvůli pomalejšímu rozvoji elektromobility v Evropě.

„Vláda Petra Fialy (ODS) utrpěla další investiční debakl. Poté, co odpískal dlouho připravovanou investici v ČR Microsoft (byrokracie, komunikace a ceny energií), dal košem kabinetu i Volkswagen, který ustupuje od gigafactory. Jde nejen o ztrátu investice, ale i o poškození image ČR,“ uvedl Havlíček.

„Je to jednoduché. Vysoká cena energií v České republice, nestabilní daňové prostředí,“ míní Fiala z SPD. Například Polsko má podle něj daleko nižší daně i ceny energií. „To jsou faktory, které rozhodují. Obávám se, že nejen, že firmy nebudou v ČR investovat, ale budou odcházet za lepšími podmínkami,“ sdělil ČTK.

Premiér Fiala nedávno uvedl, že čas, po který může Česko jednat s automobilkou Volkswagen o umístění továrny, se blíží ke konci. V případě oddalování rozhodnutí by se Česko mělo podle něho soustředit na další strategické projekty.

Volkswagen vybíral mezi Polskem, Maďarskem a Líněmi, kde by továrna zaměstnala do 4000 lidí. Její stavbu odmítly místní aerokluby a piloti využívající záložní armádní plochu, v některých okolních obcích se podepisovala petice proti stavbě. Stát investici podpořil a chtěl v místě postavit strategický podnikatelský park. Vláda loni v červenci stanovila klíčové stavby v lokalitě a byla připravena dát na ně devět miliard korun.