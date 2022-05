Česko bylo zvoleno do Rady OSN pro lidská práva. Nahradí tak Rusko

Moskva následně 47člennou Radu opustila. O zvolení Česka na uvolněné místo informovalo VS OSN na na twitteru.

Zprávu o zvolení ČR do UNHRC vzápětí uvítal český ministr zahraničí Jan Lipavský, který v příspěvku na svém twitterovém účtu poděkoval členským státům OSN za projevenou důvěru.

„Hned ve čtvrtek nás čeká zasedání k porušování lidských práv v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině,“ doplnil šéf české diplomacie.

Rada OSN pro lidská práva sdružuje 47 států a jejím cílem je prosazování a ochrana lidských práv po celém světě. Případy možného porušování těchto práv ze strany Ruska na Ukrajině se znovu bude zabývat ve čtvrtek na speciálním zasedání. To inicioval Kyjev, který požádal o posouzení situace na Ukrajině včetně zpráv o hromadných obětech v Mariupolu.

Orgán světové organizace sídlící v Ženevě nemůže přijímat právně závazná rozhodnutí. Může však schvalovat zřízení vyšetřovacích komisí a jeho rozhodnutí představují významný politický vzkaz. Už začátkem března Rada OSN pro lidská práva ustavila komisi, která má možné ruské zločiny vyšetřovat.

Snahu o vyloučení Ruska z UNHRC vedly Spojené státy poté, co Moskva 24. února zahájila invazi na Ukrajinu. Valné shromáždění OSN 7. dubna schválilo přerušení členství Ruska v UNHRC kvůli zprávám, že ruští vojáci na Ukrajině vraždí civilisty. Rusko se následně mandátu vzdalo.

V roce 2011 byla z UNHRC vyloučena Libye kvůli násilí proti protestujícím, kterého se dopustily síly tehdejšího vůdce země Muammara Kaddáfího.

The @UN General Assembly has elected #CzechRepublic to the seat on the Human Rights Council vacated by #Russia in April 2022. The Czech Republic retains the seat until 31 December 2023.@CzechUNNY @CzechMFA pic.twitter.com/KqMjyidPer