České vízum dostalo už přes čtvrt milionu uprchlíků z Ukrajiny

Uprchlíkům před válkou na Ukrajině v pátek vydalo Česko 2824 víz, celkem tak už od začátku invaze dostalo vízum 254 537 lidí. Na cizinecké policii se nahlásilo 142 529 příchozích, v pátek jich bylo 3363. Děti do 15 let se registrovat nemusí.

Počet udělených víz za účelem dočasné ochrany v nynějším týdnu postupně klesá. V pondělí jich ministerstvo vnitra vydalo 5100, v úterý a ve středu se počet pohyboval kolem 3500. Ve čtvrtek a v pátek počet víz klesl pod 3000, kde byl minulý týden ve víkendových dnech.

Nejvíce uprchlíků před válkou je dlouhodobě v Praze. Podle statistik ministerstva vnitra k dnešnímu dni je v hlavním městě víc než 61 tisíc příchozích z Ukrajiny. Podobně jako počet víz ubývá také odbavených v pražském asistenčním centru pro uprchlíky, které je mezi kraji nejvytíženější. V pondělí odbavilo téměř 1350 lidí, od úterý jsou denní počty nižší než tisíc a postupně klesly na pátečních 706 odbavených.

Skutečný počet uprchlíků v Česku je ale zřejmě vyšší, zástupci vlády mluví o zhruba 300 tisících lidech. Je mezi nimi víc než třetina dětí do 15 let, čtyři pětiny dospělých jsou ženy. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že podle odhadů do Česka kvůli válce přicestuje z Ukrajiny půl milionu až 550 tisíc lidí.

Generální ředitel pro zaměstnanost Evropské komise Joost Korte v pátek v Praze uvedl, že Česko by mohlo na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny použít nevyužité peníze z unijních operačních programů. Návrh počítá s 40 eury (zhruba 975 Kč) týdně na jednoho uprchlíka po dobu tří měsíců.