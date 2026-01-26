Izrael souhlasí s omezeným otevřením přechodu Rafah mezi Gazou a Egyptem
26. 1. 2026 | Jasmína Krásná
Izraelská vláda souhlasí s omezeným otevřením hraničního přechodu Rafah mezi palestinským Pásmem Gazy a Egyptem, a to po dokončení vojenského pátrání po těle posledního izraelského rukojmího.
Na síti X to v noci na dnešek oznámil úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Premiérova kancelář časový harmonogram nesdělila, podle informací listu The Times of Israel (ToI) by se přechod, uzavřený do roku 2024, mohl otevřít do konce tohoto týdne.
Chystané znovuotevření přechodu Rafah minulý týden ve čtvrtek oznámil Alí Šaas, který je předsedou palestinského technokratického výboru pro správu Pásma Gazy. Učinil tak prostřednictvím videa během ceremonie v Davosu, na které americký prezident Donald Trump spolu s pozvanými státníky formálně ustavili Radu míru. Tato rada bude dohlížet na prosazování mírového plánu v Gaze, později se chce věnovat i dalším konfliktům ve světě.
Znovuotevření přechodu je součástí Trumpova 20bodového plánu pro Pásmo Gazy. Z tohoto plánu vzešlo i současné příměří, které v pásmu vstoupilo v platnost loni 10. října. Netanjahuova kancelář nyní sdělila, že podmínkou pro otevření Rafahu bylo navrácení všech živých rukojmích a stoprocentním úsilím palestinského teroristického hnutí Hamás o nalezení a navrácení těl všech mrtvých rukojmích. Rukojmích se Hamás se spojenci zmocnil při útoku na Izrael 7. října 2023.
V Gaze nyní zůstává jen tělo Rana Gviliho, který zahynul právě při zmíněném útoku. Izrael nyní sdělil, že jeho vojáci provádějí v Gaze operaci, během které prověřují zpravodajské informace získané při snaze najít Gviliho pozůstatky. "Po dokončení této operace a ve shodě s tím, co se dohodlo s USA, Izrael otevře přechod Rafah," uvedl úřad izraelského premiéra.
Deník ToI s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele napsal, že Washington očekává, že pátrání izraelských vojáků v Gaze potrvá několik dní tak, aby otevření Rafahu mohlo být do konce tohoto týdne.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze zabila více než 71.000 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté. Od počátku příměří, které vstoupilo v platnost loni 10. října, bylo při izraelských útocích podle palestinského ministerstva zabito 480 Palestinců.