Česká ostuda: Tisíce dětí v exekuci

MAGAZÍN - Magazín autor: Michaela Šímová

Česko je země neomezených možností. Můžete v ní vést exekuci třeba proti batoleti. Absurdní.

Z dat exekutorské komory vyplývá, že v Česku bylo koncem letošního března proti nezletilým vedeno 3476 exekucí, z toho 2200 proti dětem mladším 15 let.

Jak je to vůbec možné?

Novorozenci s dluhy

Podle neziskové organizace Člověk v tísni dětské dluhy nejčastěji vznikají v důsledku nezaplacené pokuty za jízdu načerno ve veřejné dopravě. Nálepku města s největším počtem dětských dlužníků kvůli přepravě bez jízdenky získala Plzeň.

Ačkoliv se město v současné době snaží situaci napravit a dětské dlužníky od dluhů osvobodit, ještě před několika málo lety podporovalo nešťastnou praxi: Do roku 2014 dopravní podniky své pohledávky přeprodávaly soukromým firmám, po přičtení odměn advokátů za vymáhání pohledávek se z pokuty ve výši několika set korun stala rázem pohledávka v řádu tisíců.

Ještě do roku 2015 mohl dítěti vzniknout dluh také za nezaplacené komunální odpady. Podle tehdejší právní úpravy směly obce vymáhat dluhy za odpady třeba po novorozencích.

Po roce 2015 přešla povinnost platit poplatky za odpady z nezletilého na jeho zákonného zástupce. Stále ale v Česku žije dost lidí, kterým takovýto dluh v dětství vznikl a zaplatit ho musí.

Snad nejbizarnější je fakt, že se dítě může dostat do exekuce kvůli dluhu za telefon. Jak se to stane? Jednoduše tak, že smlouvu s poskytovatelem telekomunikační služby uzavře dítě, které je zastoupeno zákonným zástupcem.

Soudy mají jeden metr

Zadlužené děti často pocházejí z dysfunkčních rodin. Rodiče v takovýchto rodinách nefungují tak, jak by měli. Často v důsledku špatné finanční situace anebo vlivem koncentrace jiných problémů v rodině vznikne dítěti dluh, který ho dožene poté, co dovrší osmnácté narozeniny.

Na prvotní pokutu za jízdu načerno, která se pohybuje kolem několika set korun, se nabalí další náklady, a z dluhu je rázem třeba deset tisíc a víc.

Pokud například revizor dopadne dítě bez lístku opakovaně, celkový dluh se může vyšplhat až do statisícových částek. Na webu Zadlužené děti, který je součástí kampaně Člověka v tísni usilující o změnu současné právní úpravy, najdeme příběh Lydky.

"Její otec zemřel a matka brzy poté spáchala sebevraždu. Když přišla před rokem do pěstounské rodiny, zjistilo se, že má proti sobě vedeny dvě exekuce. Obě za jízdu načerno do školy v doprovodu matky, a to z doby, kdy bylo Lydce osm a dvanáct let. Celková částka vymáhaného dluhu je nyní 28 674 Kč, z nichž většinu tvoří náklady na exekuční řízení."

Podle Aleny Vlachové, právničky a zakladatelky projektu Děti bez dluhů, může za dětské dluhy také přístup českých soudů.

"Předním hlediskem musí být zájem dítěte. Pokud je dítě žalováno o zaplacení několikatisícových částek, soudce to nemůže vzít jen mechanicky a formálně podle zákona stejně, jako kdyby na straně žalované byl dospělý. Musí se na to podívat optikou nejlepšího zájmu dítěte a musí uvážit třeba to, jestli se dítě do situace dostalo vlastním zaviněním, nebo jestli to zavinili jeho rodiče," vysvětluje právnička.

Šance na změnu

Dětské dluhy by už nadále nemusely vznikat. Poslanci za ANO a ČSSD spolu s Piráty a lidovci představili změnu občanského zákoníku, která počítá s tím, že by dluhy dětí, kterým je méně než 15 let, mohly přejít na jejich zákonné zástupce, anebo jinou pečující osobu. Vláda s ní vyslovila souhlas.

Stále ale existuje velké množství již běžících exekucí, které nelze zastavit. Proto se kampaň Zadlužené děti zaměřuje také na možnost oddlužení dítěte.

"Považujeme za nezbytné, aby se oddlužení dětí řídilo stejnými pravidly jako u starobních a invalidních důchodců – tedy aby bylo možné do tří let a bez nutnosti splatit stanovenou část dluhů," říká Daniel Hůle z Člověka v tísni.