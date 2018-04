Mzdy v Česku rostou, ale řada lidí to nepocítí. Více peněz spolknou dluhy a exekuce

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Je to zavedená ekonomická poučka: když rostou lidem mzdy, zvyšuje se spotřeba, a tím roste i cena zboží a služeb, tedy inflace. Jenže tahle teorie nyní v Česku příliš neplatí. I do "velkých čísel" o stavu ekonomiky možná promlouvají exekuce – problém, který se v Česku týká 900 tisíc lidí, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

V exekuci je v přepočtu každý šestý ekonomicky aktivní obyvatel Česka. I když se i těmto lidem v průměru díky vysoké poptávce po zaměstnancích a díky růstu ekonomiky postupně zvedají mzdy, oni sami to nepociťují.

Rozdíly se prohlubují

Je o tom přesvědčena hlavní analytička Raiffeisenbank Helena Horská. "Je to jedna z hypotéz. To, že je asi 17 % ekonomicky aktivní populace je zatíženo exekucí, nelze ignorovat. To vůbec není malé číslo a můžeme k tomu připočítat další, kteří mají podprůměrné příjmy, a žijí ze dne na den," konstatuje Horská a upozorňuje i na regionální rozdíly.

"Je vidět, že lidé v regionech nemají takovou kupní sílu jako v Praze, v Brně nebo Ostravě. Lidé si sice mohou dovolit více než dříve, ale pořád ještě v řadě případů nakupují ty nejlevnější potraviny."

Horská na tyto důsledky exekucí upozornila před časem ve svém komentáři pro deník E15.