Česká média tlačí Slovensko do každého obýváku. Někdy až přes míru

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: red

Zahraniční média si Slovenska zpravidla všímají jen ve chvíli, kdy se v zemi blíží volby, hejtmanem se stane fašista, či dojde k vraždě novináře. Stálé pozornosti se Slovensku dostává prakticky výhradně v médiích českých, která navíc při volbách zpravodajství vyženou do takových otáček, že zastíní i slovenské kolegy. Zpravodajský arzenál by ale stálo za to nasměrovat stejně intenzivně do jiných, důležitějších zemí, píše Vojtěch Berger na webu Hlídací pes.

čtěte dále: Život po boku slavného romantika nebyl žádný med

čtěte dále: Když Piráti vybírají kandidáta do Senátu a všechna ideologie jde stranou