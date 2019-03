Až se český jezevec ukloní slovenské sluníčkářce...

Desetitisíce Alžířanů dnes opět vyšly do ulic na protest proti záměru současného prezidenta Abdalazíze Butefliky znovu získat nejvyšší funkci. Demonstranti se shromáždili v Alžíru i v dalších městech. V alžírské metropoli se snažili policisté rozehnat davy studentů vodními děly.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zatím nepočítá s tím, že by musela upravovat rozpočet pro letošní rok, ačkoli se v únoru dostal do schodku 19,9 miliardy korun. Podle ní je na případné úpravy zatím brzy.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) dnes uvedla, že v příštím roce by penze mohly vzrůst o zhruba 750 korun. Řekla to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) připouští, že její návrh změnit systém zdravotního pojištění možná neuspěje. Dnes to uvedla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

3. 3. 15:13