Češi těsně porazili Dánsko 3:2 a jsou ve čtvrtfinále, kde je čeká Kanada
17. 2. 2026 – 19:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští hokejisté porazili v předkole play off na olympijských hrách v Miláně Dánsko 3:2 a ve středečním čtvrtfinále se utkají s Kanadou.
Gólem a asistencí se na dnešní výhře podíleli Martin Nečas a Roman Červenka, třetím úspěšným střelcem byl David Kämpf.
S Kanadou se již reprezentace na turnaji potkala, na úvod skupinové fáze svěřenci Radima Rulíka prohráli 0:5.
Český tým vstoupil do čtvrtého utkání na turnaji aktivně, výraznější šance si ale nevytvořil. Ve 3. minutě vyzkoušeli pozornost brankáře Andersena útočníci Stránský s Flekem, otevřít skóre se jim ale nepodařilo.
Připravenost Dostála prověřil v minutě True, ani Dánové ale nebyli v ofenzivě příliš nebezpeční. Výraznou příležitost si nevytvořili ani v první přesilové hře, kdy byl vyloučený Rutta. V závěru první třetiny si hru v početní výhodě vyzkoušeli i Češi, naložili s ní ale bídně.
Hned v 21. minutě se do přečíslení dva na jednoho dostali Sedlák s Pastrňákem, střela hvězdy Bostonu ale skončila v Andersenově lapačce. Do slibné pozice se poté dostal Palát, beton gólmana Caroliny ale přehodit nedokázal. Bezbrankový stav se změnil až v 26. minutě, kdy Nečas v přesilovce tvrdou střelou překonal Andersena a připsal si třetí gól na turnaji.
V 28. minutě mohli vyrovnat Ehlers nebo Setkov, Dostál český tým podržel. O pár sekund později ale dvojice Dánů rozebrala českou defenzivu a True zakončoval do prázdné branky.
Rulíkův výběr inkasovaný gól nepoznamenal a o 73 sekund později Češi opět vedli. Rutta připravil gól pro Kämpfa. Navíc o dalších 69 sekund později přebruslil Červenka v souboji kapitánů Jensena Aaboa a trefil levý horní roh Andresenovy branky.
V 36. minutě ale putoval na trestnou lavici Hertl a Seveřané dokázali snížit. Dostála překonal po chytrém vyjetí do brankoviště útočník Olesen působící v Českých Budějovicích. A mohlo být pro české hokejisty ještě hůře. Do samostatného nájezdu se v závěru druhé třetiny dostal Bjorkstrand, Dostál ale skvěle zasáhl.
Český tým se snažil přidat čtvrtou branku, aktivní byl zejména Pastrňák, Andersen ale chytal pozorně. V 49. minutě byl za faul v útočném pásmu vyloučen Gudas, jeho spoluhráči oslabení ve čtyřech zvládli. Více práce měl Dostál při druhém Hertlově trestu, ani v něm ale potřetí neinkasoval. Těsné vedení nakonec uhájil i při dvouminutové dánské power play.