17. 2. 2026 – 18:06 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Je to tu! Lunární Nový rok startuje rok Ohnivého koně. Co přinese světu a proč se o něm tolik mluví?
zdroj: Profimedia
Červená světla, tanec draků, ohňostroje a papírky s přáními. Lunární Nový rok znovu spojuje miliony lidí napříč kontinenty. Od Hanoje přes Soul až po New York a Hongkong. Letos podle tradičního čínského kalendáře vstupujeme do roku Ohnivého koně – symbolu energie, pohybu a zásadních změn.

A zatímco pro děti jde o svátek barev a radosti, dospělí v něm čtou mnohem víc. Tradici, ekonomický impulz i symbolický restart.

Co je vlastně lunární Nový rok?

Lunární Nový rok se řídí lunisolárním kalendářem a začíná při druhém novoluní po zimním slunovratu, obvykle mezi 21. lednem a 20. únorem. Datum se každý rok liší.

Oslavy jsou nejviditelnější v Číně, Vietnamu, Jižní Koreji a dalších asijských zemích, ale velké průvody se dnes konají i v západních metropolích – například v New Yorku, Londýně nebo Sydney.

Podle údajů National Geographic patří lunární Nový rok mezi největší každoroční migrační vlny na světě – miliony lidí se vracejí domů za rodinami.

Rok Ohnivého koně přináší energii, riziko i odvahu

V čínském zvěrokruhu se střídá dvanáct zvířat a pět prvků. Kombinace koně a ohně je spojována s dynamikou, ambicí a odvahou riskovat.

Kůň symbolem pohybu vpřed a nezávislosti. Oheň pak představuje vášeň, ale i nepředvídatelnost.

Astrologické výklady tvrdí, že tento rok přeje odvážným rozhodnutím, podnikání a novým začátkům. Skeptici upozorňují, že jde spíše o kulturní symboliku než o předpověď reality.

Ale symboly mají sílu – a často formují náladu společnosti víc, než si připouštíme.

Červené obálky a novoroční přání

Jedním z nejznámějších zvyků jsou červené obálky s penězi, tzv. „hongbao“, které starší členové rodiny dávají mladším. Červená barva symbolizuje štěstí a ochranu před neštěstím.

Podle kulturních analýz zveřejněných History Channel je právě symbolika prosperity a rodinného štěstí klíčovým prvkem svátku.

Lidé také píší přání na červené papírky a věší je na stromy či domácí oltáře. Motiv je jednoduchý: nechat staré odejít a dát prostor novému.

Proč je letos zájem ještě větší?

Po letech globálních krizí, pandemie a ekonomických otřesů hledají lidé symbolický restart. Lunární Nový rok se tak stává nejen kulturní událostí, ale i psychologickým momentem naděje.

Podle analýz se letos očekává rekordní počet cestujících během svátečního období, což signalizuje návrat důvěry a otevřenější svět.

Ohnivý kůň v tomto kontextu působí jako metafora: pohyb vpřed bez ohlížení.

Co může tento rok znamenat pro vás?

Bez ohledu na to, zda věříte astrologii, nebo ne, lunární Nový rok nabízí jednoduchou myšlenku: začít znovu.

Možná je to jen kalendářní symbol. Možná kulturní rituál. Ale každá společnost, každý jedinec potřebuje občas čas na změnu a možná právě pro ni nadešel ten správný čas.

A právě proto lunární Nový rok zůstává jedním z nejsilnějších globálních svátků současnosti.

Zdroje:
National Geographic, sydney.edu.au, sbs.com, chinesenewyear.net
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

