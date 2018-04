Češi se statisticky blíží blahobytu. Ubylo nezaměstnaných i hrozby chudoby

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Statisticky se Češi mají jako nikdy v minulosti. Alespoň o tom vypovídají čerstvé údaje o nezaměstnanosti i chudobě. Český statistický úřad (ČSA) zjistil, že materiální nedostatek loni trápil kolem 390 tisíce obyvatel České republiky. Oproti předchozímu roku tak ubylo 100 tisíc. Pokles zaznamenala i nezaměstnanost, která se v Česku týká 263 608 uchazečů o práci vedených na Úřadě práce. Současný stav 3,5 procenta nezaměstnaných znamená výrazný pokles oproti loňským 4,7 procentům. Odborníci ale před současným stavem varují, protože může být spoustu firem paradoxně likvidační.

Ačkoli většina domácností vycházela loni se svými příjmy poměrně snadno, pro 23,2 procenta to bylo obtížné. "Příjmovou chudobou byl vloni ohrožen zhruba každý jedenáctý obyvatel," uvedla Michaela Jirková z ČSÚ. Největší problémy s příjmy měly samoživitelky s dětmi a seniorky ve věku nad 65 let, které žijí samy. K ohroženým chudobou a sociálním vyloučením patřila téměř třetina z nich.

V příjmové chudobě se člověk ocitne, pokud nemá ani 60 procent mediánu příjmu. Tato částka činila loni pro jednotlivce 11 195 korun. Byla tak o 504 korun vyšší než v roce 2016. U dvojice dospělých dosahovala hranice příjmové chudoby 16.792 korun, předloni 16 036 korun. Jeden rodič s dítětem do 13 let měl 14 553 korun, předloni 13.898 korun. Pro oba rodiče s dětmi do 13 let se loni částka zvedla z 22 450 korun na 23.509 korun.

Od roku 2012 přibývá lidí, kteří si mohou dovolit týdenní dovolenou a neočekávaný výdaj. Zatímco před šesti lety nemělo peníze na zaplacení týdenní dovolené 43,5 procenta lidí, loni to byla čtvrtina lidí. Podobně v roce 2012 nedokázalo 42,4 procenta Čechů a Češek uhradit neočekávaný výdaj, minulý rok jich ho nezvládlo zaplatit 28,1 procenta.

Češi patří v EU mezi bohatší

Česko se v EU dlouhodobě řadí mezi země s nejnižší mírou chudoby a sociálního vyloučení. Statistici sledují tři kategorie - příjmovou chudobu, materiální deprivaci a také intenzitu práce. Aspoň jedna z trojice sledovaných skutečností loni ohrožovala přibližně 1,3 milionu lidí v ČR, předloni asi 1,4 milionu. Celková míra ohrožení příjmovou chudobou a sociálním vyloučením tak proti roku 2016 klesla ze 13,3 na 12,2 procenta.

Z výzkumu ČSÚ vyplynulo, že každý měsíc dokáže ušetřit peníze asi 67 procent domácností. Pravidelně se daří spořit dvěma třetinám seniorů, kteří žijí sami. Nedokáže to naopak každý druhý rodič, který je sám s dítětem.

Nezaměstnanost klesá celorepublikově

V březnu evidovaly úřady práce 253 522 volných pozic. Nabídek práce bylo poprvé víc než takzvaných dosažitelných uchazečů, upozornila ekonomka Komerční banky Jana Steckerová. Lidí, kteří mohli nastoupit do nové práce okamžitě, bylo v březnu 240 773.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v březnu všech 77 okresů České republiky. Nejvíc, o 18,4 procenta, klesla nezaměstnanost na Jindřichohradecku. Významně se situace zlepšila také na Chrudimsku a Písecku.

Nejnižší nezaměstnanost vykazovaly na konci března okresy Rychnov nad Kněžnou (1,2 procenta) a Praha-východ (1,3 procenta). Naopak nejhorší je situace v okrese Karviná, kde míra nezaměstnanosti dosahuje 7,6 procenta.

Trhu práce možná hrozí kolaps

Obsadit volná místa není pro zaměstnavatele snadné. V průměru připadá na jednu volnou pozici jeden zájemce, ale například na Pardubicku nebo v okrese Praha-východ je pětkrát víc nabídek práce než nezaměstnaných. Naopak na Karvinsku připadá na jedno volné místo 6,4 uchazeče.

Kvůli vyčerpanému trhu práce si firmy podle Hospodářské komory ČR stále častěji stěžují na to, že zaměstnanci nenastoupí na směnu a začnou mnohdy bez podání výpovědi pracovat jinde. Ze šetření komory také vyplývá, že třetina firem se v posledních měsících setkala s "predátorskými" praktikami při přetahování zaměstnanců. Nezřídka dochází k situaci, kdy náboráři před začátkem směn vytipovaným lidem nabízejí peníze na ruku, pokud hned půjdou pracovat jinam.

Podle hlavního ekonoma společnosti BH Securities Štěpána Křečka je trh práce v Česku přehřátý a situace se bude dál zhoršovat s příchodem sezonních prací. "Méně efektivní firmy tento tlak nevydrží a budou odcházet z trhu," předpokládá.

Stejného názoru je i hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Nedostatek pracovních sil spolu s tlakem na zvyšování mezd povede k menší ziskovosti podniků. "To lze přepokládat již letos," odhadl Sobíšek.