Aktualizováno: Češi by podle polské agrární komory měli podpořit embargo na ukrajinské obilí

Česká vláda by měla podpořit embargo na dovoz zemědělské produkce z Ukrajiny do EU. Na dnešní oslavě 30. výročí vzniku Agrární komory ČR to řekl Robert Nowak z vedení polské agrární komory (Krajowa Rada Izb Rolniczych). Dovoz ukrajinského obilí do EU podle něj nepomáhá ukrajinským lidem, ale spíše nadnárodním korporacím.

Polsko pokračuje v embargu na ukrajinské obilí i přes to, že Evropská komise zákaz povolila jen do 15. září. Ukrajina kvůli tomu podala stížnost u Světové obchodní organizace (WTO). Celá situace v současnosti vyvolala spor mezi Kyjevem a Varšavou. Česko již dříve zákazy dovozu, které zavedlo Polsko, Slovensko nebo Maďarsko, nepodpořilo. Polsko již předem uvádělo, že zákaz dovozu nezruší. Podobně postupovalo i Maďarsko a Slovensko. Český ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) tento týden po jednání v Bruselu řekl, že situace by se mohla změnit, pokud by státy získaly od Kyjeva jasné záruky. Evropskou komisi vyzval, aby do současných jednání aktivně vstoupila, například i přímo na Ukrajině. „Jak Poláci, tak Slováci a Češi po vypuknutí války hodně pomohli ukrajinským občanům, a dále bychom jim měli pomáhat. Mám ale pocit, že pokud jde o obilí z Ukrajiny, tak nepomáháme ukrajinským lidem, ale mezinárodním korporacím,“ řekl Nowak. Zpravodajství Další dějství sporu mezi Varšavou a Kyjevem: Polsko již zbraně Ukrajině nedodává Polský premiér Mateusz Morawiecki ve středu uvedl, že jeho země už nedodává Ukrajině výzbroj, protože vybavuje vlastní armádu. Následně na to reagoval ministr pro správu státních aktiv Jacek Sasin, který řekl, že Polsko nedodává zbraně Ukrajině v současné době a jak to bude v budoucnu, se uvidí. Prezident Agrární komory Jan Doležal dnes řekl, že téma dovozů z Ukrajiny je jednou z výzev, kterou bude potřeba se zabývat. Poznamenal, že Ukrajina má díky zrušenému clu výhody, jako by byla členem EU. Ačkoli získala přístup na evropský trh, její farmáři nemusí plnit přísné evropské standardy produkce. „Krátkodobě to znamená pro naše zemědělce obrovský problém, dlouhodobě je to, jak se dnes moderně říká, neudržitelné,“ řekl. Již dříve také ČTK řekl, že dovoz ukrajinského obilí může zasáhnout hlavně menší farmáře v ČR, kteří se soustředí na základní zemědělské komodity. Zároveň se již objevují nabídky, aby čeští zemědělci prodali svou produkci do bioplynových stanic například v Německu. EU by podle měla měla řešit nefunkční koridory solidarity dotací přepravy a zároveň důsledným sledováním pohybu komodit. Ukrajina nebude trvat na žalobě proti Slovensku kvůli obilí Ukrajina nebude trvat na své stížnosti proti Slovensku u Světové obchodní organizace (WTO) kvůli zákazu dovozu ukrajinského obilí na Slovensko. S odvoláním na vyjádření slovenského ministerstva zemědělství o tom dnes informovala slovenská média. Bratislava a Kyjev se dohodly na systému obchodování s obilím, do jeho spuštění bude Slovensko nadále uplatňovat zákaz dovozu čtyř zemědělských komodit z Ukrajiny. Zatím ale není jasné, kdy by systém mohl být spuštěn. Ukrajina podala u WTO stížnost proti Slovensku, Polsku a Maďarsku kvůli jejich rozhodnutí pokračovat v embargu na dovoz ukrajinského obilí. Mykola Solskyj | zdroj: Profimedia Ukrajinský ministr zemědělství Mykola Solskyj v rozhovoru se svým slovenským kolegou Jozefem Bírešem podle Bratislavy slíbil, že Kyjev zastaví kroky ohledně žaloby proti Slovensku a o zastavení dovozu slovenských zemědělských komodit na Ukrajinu. Slovensko, kde budou příští týden předčasné parlamentní volby, v pátek rozhodlo o jednostranném prodloužení zákazu dovozu pšenice, kukuřice, řepky a slunečnicových semen z Ukrajiny. Úřednická vláda premiéra Ľudovíta Ódora tak učinila v reakci na podobný krok Maďarska a Polska a poté, co Evropská komise neprodloužila embargo na dovoz tohoto zboží do unijních zemí sousedících s Ukrajinou. Slovenské ministerstvo zemědělství nyní uvedlo, že Bíreš a Solskyj se dohodli na vytvoření systému obchodování s obilím na základě vydávání a kontroly povolení. Šéf nejpopulárnější slovenské strany Směr-sociální demokracie Robert Fico v reakci vybídl slovenskou úřednickou vládu, aby nepřistoupila na žádné dohody s Ukrajinou, které by umožnily dovoz ukrajinských komodit na slovenský trh. Tvrdil, že ukrajinská politická reprezentace je „neupřímná, nenažraná a drzá“. „Pokud bude Směr ve vládě, tak seznam agrárních komodit, které se nebudou dovážet z Ukrajiny na území Slovenska, ještě rozšíříme,“ řekl Fico, jehož strana dlouhodobě odmítá dodávky zbraní Ukrajině. Polsko, které čekají parlamentní volby v polovině října, se kvůli vlastnímu embargu na dovoz ukrajinského obilí dostalo s Kyjevem do sporu. Varšava ve středu večer oznámila, že Ukrajině už nedodává zbraně. Polsko podobně jako Slovensko patří k podporovatelům Ukrajiny, která se už přes rok a půl brání ruské invazi. Mohlo by vás zajímat Slovensko jednostranně prodloužilo zákaz dovozu obilí a jiného zboží z Ukrajiny

