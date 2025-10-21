Ceny zlata a stříbra prudce klesají, investoři vybírají zisky
21. 10. 2025 – 18:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ceny zlata a stříbra se dnes prudce snižují.
Zlato ztrácí přes pět procent a stříbro dokonce přes sedm procent. Investoři vybírají zisky, které jim přineslo dřívější zdražování těchto kovů. Ceny tlačí dolů rovněž silnější kurz amerického dolaru, napsala agentura Reuters.
Kolem 16:30 SELČ vykazovala cena zlata pokles o více než pět procent a nacházela se nedaleko 4128 dolarů (zhruba 86.500 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Stříbro ztrácelo zhruba 7,5 procenta a pohybovalo se v těsné blízkosti 48,5 dolaru za unci, plyne z údajů agentury Bloomberg. Minulý týden zlato poprvé v historii pokořilo hranici 4300 dolarů za unci, zatímco stříbro poprvé překročilo 54 dolarů za unci.
Cena zlata již delší dobu zažívá silný růst, ke kterému přispívají nákupy tohoto kovu ze strany centrálních bank, geopolitické napětí, slabší kurz amerického dolaru a vyhlídky na snižování úrokových sazeb ve Spojených státech.
Nižší úroky jsou pro cenu zlata příznivé, protože zmírňují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy. Slabší dolar pak snižuje ceny zlata a dalších komodit z pohledu držitelů ostatních měn, což obvykle podporuje poptávku.
Od začátku letošního roku si cena zlata navzdory dnešnímu poklesu připisuje více než 60 procent. Investoři nyní čekají na páteční zprávu o zářijovém vývoji inflace v USA. Doufají, že si díky ní budou moci učinit lepší představu o dalším vývoji měnové politiky americké centrální banky (Fed).