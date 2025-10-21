Dnes je úterý 21. října 2025., Svátek má Brigita
Agáta (48): Tchyně darovala mému muži k padesátinám tak nevhodný dárek, že jsme se ještě dlouho báli ukázat mezi přáteli

21. 10. 2025 – 21:45 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Agáta (48): Tchyně darovala mému muži k padesátinám tak nevhodný dárek, že jsme se ještě dlouho báli ukázat mezi přáteli
zdroj: Freepik.com
Agátina tchyně je typ ženy, která má dar proměnit i obyčejnou situaci v nezapomenutelnou scénu. Jenže tentokrát svůj talent poněkud přecenila a nevhodným dárkem vlastního syna dostala do pořádně trapné situace.

V den, kdy jsem před oltářem řekla své „ano“, jsem si nevzala jen manžela, ale i jeho neoddělitelnou součást, jeho matku. Ženu, která jako by přitahovala podivné situace, nebo je sama s neuvěřitelnou lehkostí vytvářela. Dlouho jsem si myslela, že za to vlastně nemůže, že je to prostě její povaha. Jenže jedna událost mi ukázala, že některé věci opravdu nedomýšlí a tahle konkrétně se jí vymkla z rukou úplně.

Tchyně tvrdila, že jsme v očekávání

Člověk si na ni musel zvyknout, jinak by se z její povahy snad zbláznil. Krátce po svatbě jsme odjeli na svatební cestu, abychom si užili chvíle jen pro sebe a oslavili náš velký den. Jenže zatímco my jsme se těšili na klid a romantiku, tchyně všem kolem rozhlásila: „Oni čekají miminko! Jedou pryč, aby si ještě užili volný čas, dokud jsou sami.“

Problém byl v tom, že jsme o dítěti tehdy vůbec neuvažovali. A tak se po návratu okolí divilo: „Jak to, že se ti ještě nekulatí bříško?“ – a my jsme teprve s úžasem zjistili, co všechno se o nás mezitím rozneslo.

Nezeptala se mě – prostě to udělala

Naopak, když už jsme děti měli, tchyně se jich ujala s takovou vervou, že jsme litovali, že jsme ji vůbec požádali o hlídání. Dcera se nám vrátila domů jako pankáč s růžovým pruhem ve vlasech a syn zcela oholený. Nevím, na koho jsem se tehdy chtěla zlobit víc, jestli na ni, nebo na děti, které ji k tomu zjevně přemluvily.

„Mami, babička je strašně cool!“ zastával se jí náš syn Matěj. „Ta tvoje hlava je taky dost cool,“ odsekla jsem.

Manžel se k tomu už ani nevyjadřoval. Jen pokrčil rameny a pronesl: „Taková ona prostě je.“ Nad většinou jejích výstřelků jen mávnul rukou, až do chvíle, kdy mu na padesátiny připravila překvapení, které zahanbilo i všechny předchozí.

Doslova zbourala oslavu padesátých narozenin

S manželem jsme měli spoustu přátel a jeho padesátiny jsme chtěli oslavit opravdu ve velkém stylu. A také že ano. Vybrala jsem krásné, prostorné místo, zajistila skvělý catering a pozvali jsme zhruba šedesát hostů. Nechyběla ani prababička, ani manželův šéf s chotí. Všechno probíhalo perfektně – lidé byli nadšení z jídla, hudby i atmosféry. Jenže pak přišlo překvapení, které nikdo nečekal.

Najednou do sálu vběhly tři ženy v policejních uniformách. Přistoupily k mému muži, nasadily mu pouta a oznámily, že je zatčen kvůli podezření z pronevěry. Hosté ztuhli a všichni s hrůzou sledovali, co se bude dít dál. Jenže v tu chvíli se ozvala hudba a z „policistek“ se vyklubaly tanečnice. Začaly se svůdně pohybovat, odkládat kus po kuse uniformu a nakonec kolem mého manžela tancovaly téměř nahé. On seděl na židli, rudý až za ušima, neschopen jediného slova.

Když jejich vystoupení skončilo, s úsměvem poděkovaly za pozvání, zazpívaly - nahé - narozeninovou píseň a odešly – zatímco my ostatní jsme zůstali v naprostém rozpačitém tichu.

Ostuda, na kterou se nezapomíná, nás pronásleduje dodnes

Nikdo netleskal, všichni stáli jako opaření. Ženy byly rozhořčené, protože jejich partneři měli doslova „strip show zdarma“, a muži se smáli – hlavně mému manželovi, který o ničem nevěděl a o podobné „překvapení“ rozhodně nestál.

Jednou jsem zaslechla, jak na svou matku zvýšil hlas do telefonu: „Mami, jak tě tohle vůbec napadlo?“ Odpověď, kterou dostal, mě nechala bez slov: „Ale prosím tě, vždyť už jsi skoro dědek. Kolikrát si tohle ještě užiješ?“

Bez špetky studu a bez jakéhokoli uvědomění, že to možná trochu přehnala, se tchyně nakonec ještě urazila, že se jejímu synovi překvapení „nelíbilo“. A já se od té doby jen děsím toho, co vymyslí příště.

Tento článek vznikl na základě skutečné události, použitá fotografie je pouze ilustrační. Prožili jste něco podobného? Podělte se s námi o svůj příběh a napište na info@tiscali.cz

