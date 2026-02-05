Dnes je čtvrtek 5. února 2026., Svátek má Dobromila
5. 2. 2026 – 13:26 | Magazín | BS

Čeká nás teplejší počasí. Ale ne napořád: Meteorologové určili, kdy znovu udeří mrazy
zdroj: Profimedia.cz
Výhled na počasí nadcházejících dní slibuje spíše teplejší období, jeden den bude ale mrazivý.

Podle dat a předpovědních modelů odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu máme před sebou několik relativně teplých dní. Ani dnes se nepočítá s kdovíjakým mrazem.

„Dnes (5.2.) zůstane obloha převážně zatažená, zpočátku se místy, postupně ojediněle, vyskytne déšť nebo mrholení, ráno by srážky ojediněle mohly namrzat. Odpolední teploty vystoupí na 1 až 6 °C, na jihovýchodě Moravy bude tepleji až 9 °C, v 1000 m na horách bude teplota kolem +1 °C,“ uvádějí meteorologové na sociální síti.

Podle týdenní předpovědi ČHMÚ by pak měly denní i noční teploty držet prakticky stejnou linku i v pátek a sobotu: Přes den klidně 4 °C a i noční teploty nad bodem mrazu.

V neděli už se ale podle odborníků začne postupně ochlazovat a pondělí 9.2. bude pravděpodobně nejchladnější den v blízké budoucnosti: Denní teploty se budou pohybovat okolo nuly a v noci by mělo mrznout: Odborníci očekávají teploty okolo -4 °C, na severovýchodě republiky až -7 °C.

Přes víkend a v pondělí by také mohlo napadat několik centimetrů nového sněhu.

Pak by se ale zase mělo oteplovat a druhá polovina příštího týdne se vrátí zase bezpečně nad nulu.

O úplný konec zimy se nicméně jednat nemusí: Podle měsíční předpovědi ČHMÚ bude hlavně druhý a třetí týden teplotně spíš podprůměrný.

Předpovědní služba AccuWeather zase očekává znatelné mrazy v celé druhé polovině února: Mezi 18. a 26. únorem se mají noční teploty pohybovat mezi -5 a -8 °C.

