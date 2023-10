Čedok evakuuje zhruba 500 turistů z egyptského letoviska Taba

Cestovní kancelář (CK) Čedok během dneška evakuuje zhruba 500 českých turistů z egyptského letoviska Taba u Rudého moře, kde v noci na dnešek raketa zasáhla zdravotnické zařízení. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake a posléze informaci potvrdila mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež nemá v tuto chvíli informace o tom, že by klienty v egyptské Tabě měla ještě jiná tuzemská CK než Čedok.

„Bezpečnost našich klientů je prioritou, proto jsme se rozhodli předčasně ukončit zájezdy v hotelích kolem egyptské Taby a během dnešního dne vyslat charterové lety, aby se zpátky do České republiky vrátilo všech 500 českých turistů, které v oblasti máme,“ uvedla Pavlíková. Všichni jsou podle ní v pořádku a dostávají informace o transferech na letiště. „Aktuálně tedy organizujeme odlety a koordinaci zajišťují jak delegáti, tak naši partneři na místě,“ dodala.

Taba je podle Papeže ve srovnání s ostatními egyptskými destinacemi specifická v tom, že do ní nelétají žádné pravidelné charterové linky. „To znamená, že menší cestovní kanceláře do Taby necestují, a Taba je tím pádem dominantou jen velkých cestovních kanceláří, a ne ještě k tomu všech,“ uvedl. Doplnil, že Čedok je největší tuzemská cestovní kancelář, která v oblasti funguje. „V tuto chvíli mi není známo, že některá cestovní kancelář, která je členem naší asociace, by tam kromě Čedoku měla klienty,“ doplnil.

V egyptském letovisku Taba ani v jeho blízkosti žádné klienty aktuálně nemají CK Blue Style, Fischer a Alexandria, řekli dnes ČTK jejich mluvčí. S CK Fischer jsou Češi například v letovisku Hurghada, které je ale od Taby vzdálené několik set kilometrů, řekl ČTK mluvčí Jan Bezděk.

Mezi zraněnými nejsou podle mluvčího ministerstva cizí státní příslušníci, tedy ani Češi. „Podle egyptských médií, a potvrzeno i našimi zdroji, mělo být zraněno šest osob,“ řekl Drake. Pro celý Egypt eviduje úřad 2580 Čechů registrovaných v cestovatelském systému Drozd. V nejbližší době vydá upozornění.

Na české velvyslanectví v Káhiře se s žádostí o evakuaci zatím neobrátil žádný občan, v případě potřeby bude možné využít lety Čedoku. „Mělo by být na každém ze tří letů zhruba 15 volných míst,“ řekl Drake. Zastupitelský úřad doporučuje v oblasti letoviska Taba dbát zvýšené opatrnosti a respektovat pokyny bezpečnostních složek.

Všechny tři repatriační lety, které pro CK Čedok vypravuje dopravce Smartwings, by měly v Česku přistát krátce před půlnocí, není ale vyloučeno zpoždění. Dva podle mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové budou směřovat do Prahy a jeden do Brna. Doplnila, že z bezpečnostních důvodů letadla cestující nevyzvednou na letišti v Tabě, ale v Šarm aš-Šajchu. „Smartwings na vzniklou situaci okamžitě zareagovaly. Vypravit speciální lety v tak krátké době vyžaduje velkou flexibilitu,“ řekla.

Podle egyptských médií výbuch ve městě souvisel se současnou válkou mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás. Taba se nachází přes 200 kilometrů daleko od Pásma Gazy.