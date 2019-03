Bývalý detektiv Komárek si vymýšlí, ohrazuje se někdejší mluvčí nejvyššího státního zástupce

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Šlo o pouhý pozdrav, nebo o vzkaz, který má dokazovat to, jak státní zástupkyně Lenka Bradáčová ovlivňuje justici? Zdánlivý detail ve výrocích někdejšího policejního detektiva Jiřího Komárka má dokládat to druhé – ovlivňování justice. "Je to celé vymyšlené," reaguje Helena Markusová, bývalá mluvčí nejvyššího státního zástupce, která hraje v Komárkově příběhu důležitou roli, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

Bývalý vyšetřovatel ÚOOZ a někdejší šéf ostravské expozitury Jiří Komárek, který v létě 2016 odešel od policie spolu se svým nadřízeným Robertem Šlachtou, v poslední době několikrát vystoupil v médiích jako TV Barrandov nebo Parlamentní listy. Mluví v nich o tom, jak "zákulisní hráči hýbají policií i justicí". Komárek: Bylo to dohodnuté Komárek byl obžalován za zneužití pravomoci úřední osoby poté, co v médiích obvinil dnes již bývalého policejního prezidenta Tomáše Tuhého z vynášení informací z vyšetřování. Nyní v rozhovorech opakuje mimo jiné i své přesvědčení o tom, že o původním podmíněném trestu (který odvolací soud zrušil) ve skutečnosti nerozhodl nestranný soud, ale vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Nabízí tuto konstrukci: když v prosinci 2017 u soudu v rámci svého případu mluvil i o nedůvěryhodnosti vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo Pavla Nevtípila, jehož spojuje s lobbistou Ivo Rittigem, měl údajně jeho výroky dozorující státní zástupce obratem přeposílat ze soudní síně rovnou vrchní státní zástupkyni v Praze Lence Bradáčové. "Ta se neudržela a zavolala jednomu z mých kolegů a rozčilovala se nad tím, co to u soudu říkám o Nevtípilovi a Čapím hnízdě. Řekla také, že jestli si myslím, že mi to nějak pomůže, tak že se pletu, že dostanu podmínku," vyprávěl pro Parlamentní listy Komárek. Hovor měl podle něj proběhnout v době, kdy bylo líčení přerušeno před vynesením rozsudku. "Při vyhlášení rozsudku mne soudkyně odsoudila k podmíněnému trestu, přesně tak, jak před několika desítkami minut řekla vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová," završuje svou argumentaci Komárek. Tehdy ho prý poprvé napadlo, že rozsudek byl předem dohodnutý mezi Bradáčovou a soudkyní. Na podporu svého tvrzení Komárek doplňuje zážitek bezprostředně po odchodu ze soudní síně. Na ulici k němu prý přistoupila Helena Markusová, bývalá tisková mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství, v té době zaměstnankyně americké ambasády. "Pozdravila a hned na mne začala mluvit asi v tom smyslu: Vy jste byl dnes odsouzen, dostal jste podmínku, ale v žádném případě se neodvolávejte, to by byla velká chyba, takový trest je spíš trest virtuální, jste ještě mladý a jste slušný člověk, vy do vězení nepůjdete," interpretuje Komárek setkání. Když se prý podivil tomu, že ví, jak soud před pár minutami skončil, měla Markusová říct, že "jede od Lenky Bradáčové a ona že jí to řekla". I když role Markusové může znít marginálně, v argumentaci Komárka setkání s ní, a věty, jež měla údajně pronést, hrají významnou roli. Pokud by tato slova byla skutečně pronesena, potvrzovala by "z druhé strany", že o znění rozsudku byla Bradáčová informována předem (či že byla jeho autorem). Je to nesmysl, říká Markusová Helena Markusová připouští, že ten den Komárka cestou z práce v Karmelitské ulici (americká ambasáda sídlí ve vedlejší ulici) potkala, nic více než "dobrý den", neboť se znají z dřívějšího setkání v Nadačním fondu proti korupci, si ale podle ní neřekli. "Je pravda, že jsme se náhodně potkali, ale tvrzení, že jsem řekla, že vím, že byl dnes odsouzen, že se nemá odvolávat a další tvrzení jsou čistou fabulací. Cítím se takovými výroky poškozena. A je zjevné, že to má poškodit hlavně Lenku Bradáčovou," říká na dotaz HlídacíPes.org Markusová, která dnes působí jako vedoucí kanceláře ředitele Správy uprchlických zařízení. "Poté, co jsem se o jeho výrocích zprostředkovaně dozvěděla, jsem mu napsala dopis (jeho celé znění níže pod článkem, pozn. red.), vyzvala jsem ho, aby takové nesmysly neříkal, protože sám dobře ví, že nic takového jsem nepronesla, ale nijak nereagoval," říká Markusová. "O žádném rozsudku jsem nevěděla. Moje domněnka je, že si ty výroky vymyslel, aby z toho mohl vyfabulovat podporu své historky o tom, že Lenka Bradáčová ovlivňuje soudy," říká Markusová. Vrchní státní zastupitelství a sama Lenka Bradáčová na dotaz serveru Česká justice, který se tématu již dříve věnoval, odpověděla, že "co se týče veřejných prohlášení pana Jiřího Komárka, tato lze v souhrnu označit za nepravdivá". Jiří Komárek nyní pracuje na finančním ředitelství. Proti původnímu podmíněnému trestu se odvolal. Krajský soud v Praze vloni v dubnu verdikt zrušil a zprostil jej obžaloby s tím, že se jednalo maximálně o kázeňský přestupek. Vloni v prosinci Komárek začal po státu vymáhat náklady 56 tisíc korun za advokátní služby a 100 tisíc jako odškodné za zátěž způsobenou trestním stíháním. Letos v únoru se domohl od ministerstva spravedlnosti omluvy a sumy 55 tisíc korun. Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky Související články Slušný člověk se přece nemá čeho bát. Státní zástupci chtějí odposlechy bez povolení soudu

Generál Červíček: Zlaté knoflíky policejního exprezidenta Tuhého, proč se Šlachta nemá vracet a Babiš být premiérem

Zákulisí české justice: Jak to skřípe, když na sebe narazí mocenská centra



čtěte dále: Vlčí výsadkáři mají zastavit losí hrozbu