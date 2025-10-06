Bývalá náměstkyně ministryně školství Kratochvílová nastoupila do vězení
6. 10. 2025 – 17:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Bývalá náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová dnes nastoupila do vězení.
ČTK o tom informoval její advokát Petr Toman. Kratochvílová si má ve vězení odpykat šest let. Spolu s ní byl odsouzen bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta, jenž dostal 5,5 roku vězení. Peltovi dnes soud odložil termín nástupu k výkonu trestu do pátku.
Kratochvílová nastoupila do brněnského vězení, které ale není ženskou věznicí, jen je nástupním místem. Čeká ji přesun do jiné věznice. "Mohu potvrdit, že Simona Kratochvílová do věznice nastoupila," uvedl Toman.
Dvojice ovlivnila v roce 2017 přidělení peněz ministerstva školství 18 konkrétním žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Pelta podle vyšetřování předložil Kratochvílové seznam žádostí, které preferoval.
Bývalá náměstkyně pro řízení sekce sportu a mládeže sociálnědemokratické ministryně školství Kateřiny Valachové na ministerstvu pracovala od roku 2015. Předtím působila v řadě řídicích funkcí mimo jiné na úřadu vlády a ministerstvu vnitra. Pracovala i v Komoře daňových poradců a v soukromé sféře. Policie ji obvinila spolu s Peltou, skončila ve vazbě a musela odejít z funkce na ministerstvu.
Peltovi dnes soud odložil termín nástupu k výkonu trestu do pátku, důvodem jsou jeho zdravotní problémy, je v nemocnici. Pelta a jeho tehdejší milenka Kratochvílová podle pravomocného verdiktu ovlivnili v roce 2017 přidělení dotací 18 žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Pelta údajně Kratochvílové předložil seznam žádostí, které preferoval. Oba vinu popírají. Soudy vyšly z policejních odposlechů z bytu, kde se milenci scházeli, dále z výpovědí svědků i z listinných důkazů. Dvojici uznaly vinnou z pokusu o tři trestné činy - zneužití pravomoci úřední osoby, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Pelta Kratochvílovou podle verdiktu k těmto skutkům navedl.