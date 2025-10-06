Dnes je pondělí 6. října 2025., Svátek má Hanuš
6. 10. 2025 – 16:00 | Magazín | Žanet Ka

Lesklá nebo matná: používáte strany alobalu správně?
zdroj: Freepik.com
Většina lidí používá hliníkovou folii téměř denně, ale kterou z jejích stran obrátíte k jídlu? Ta špatná může jídlo připravit o šťavnatost i čerstvost.

Alobal je nezbytnou výbavou každé kuchyně, ale málokdo ví, že jeho dvě strany mají odlišnou funkci. Zjistěte, proč by měla lesklá vrstva směřovat k jídlu a kdy naopak využít matnou.

Dva povrchy, dvě funkce

Na první pohled obyčejný kousek kovové fólie. Ale právě v tomhle nenápadném kuchyňském pomocníkovi se skrývá malý fyzikální trik. Hliníková fólie má dvě odlišné strany, lesklou a matnou. Nejde o design, ale o výsledek výrobního procesu: při válcování se fólie z jedné strany leští, druhá zůstává jemně zdrsněná. A právě tento detail určuje, kterou stranou ji použít při pečení, grilování nebo skladování.

Lesklá strana: pro teplo a chuť

Když se maso nebo zelenina balí do alobalu k tepelné úpravě, měla by lesklá strana směřovat dovnitř, k potravině. Tento povrch totiž odráží teplo zpět a pomáhá ho rovnoměrně rozvádět. Díky tomu se pokrm peče rychleji a uvnitř zůstává příjemně šťavnatý. Je to maličkost, která v kuchyni udělá rozdíl, zvlášť když připravujete ryby, kuře nebo pečenou zeleninu.

Matná strana: pro klid a čerstvost

Naopak při balení potravin do lednice nebo na cesty je lepší, když matná strana směřuje dovnitř. Je méně reflexní a lépe udržuje stálou teplotu uvnitř balíčku. Lesklá vrstva venku naopak odráží okolní teplo. Takto uložené jídlo zůstává déle svěží a nehrozí přenos pachů z lednice. Hodí se to třeba pro sendviče, sýry, zbytky pečeně nebo koláče.

Když to otočíte špatně?

Nic katastrofálního se nestane. Ale:

  • při pečení se teplo rozvádí hůř, jídlo může být místy přesušené
  • při skladování ztrácí potraviny rychleji čerstvost

Na co si dát pozor

  • Nikdy ji nedávejte do mikrovlnky. Kov v ní jiskří a může poškodit přístroj.
  • Nevhodná pro kyselé potraviny. Rajčata, citrusy či marinády s octem reagují s hliníkem a mohou změnit chuť i vzhled jídla.
  • Nekombinujte s kovovým nádobím. Zvyšuje se riziko chemické reakce i při pečení.
Tip navíc: jak ji používat šetrně

Alobal je sice recyklovatelný, ale jeho výroba je energeticky náročná. Používejte ho proto s rozmyslem, například kombinujte s papírem na pečení, znovu využívejte čisté části nebo vybírejte recyklovaný alobal, který je dnes běžně k dostání.

Alobal toho zvládne víc:

Místo drátěnky

Připálený hrnec nebo zašlý plech? Zmuchlaný kus hliníkové fólie spolehlivě nahradí drátěnku a odstraní i zažrané nečistoty.

Nouzový brousek

Nemáte po ruce brousek? Stačí přeložit plátek alobalu několikrát na sebe a párkrát přes něj přejet ostřím nože nebo nůžek. Hrany se zpevní a získají zpět svou ostrost.

Teplo bez ztrát

Alobal dokáže i šetřit energii. Umístěte ho za radiátor (lesklou stranou do místnosti) a vytvoříte tak jednoduchý reflektor, který vrací teplo zpět do prostoru místo do zdi.

