Bude průšvih? Prachaře přistihli, jak se vede za ruce... A s manželkou to nebylo

3. 1. 2026 – 7:17 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Slavného herce viděli o Vánocích ruku v ruce s kolegyní. Prachař je přitom už dlouhé roky ženatý.

Nevinný dotek v čistém přátelství, nebo přistižení při šťavnaté aféře? To zatím není jisté, podle deníku Aha! ale víme jedno: Slavný herec David Prachař si někdy o Vánocích vyrazil do kostela sv. Salvátora na Starém Městě... a s manželkou to nebylo.

Ruku v ruce se procházel se svou o více než třicet let mladší hereckou kolegyní Sarah Haváčovou. Dobře se znají, takže klidně mohlo jít jen o přátelství: Společně působí v divadle Verze a potkávají se i na jevišti Národního divadla.

Na druhou stranu, s přáteli se vodit za ruce zas tak běžné nebývá (byť si Eva Burešová myslí opak) a co se vlastně doopravdy dělo tak zůstává zahaleno rouškou tajemství.

Jisté ale podle Aha! je, že se Prachař rozhodně za nic nestyděl a netajnůstkařil: Sarah bral za ruku před desítkami svědků.

Zda to znamená, že je jeho manželství s herečkou Lindou Rybovou v krizi, nevíme. Připomeňme ale, že by případný vztahový hurikán nebyl pro Prachaře žádnou premiérou: V roce 2001 absolvoval třaskavý rozvod s herečkou Danou Batulkovou, kterou už během manželství podváděl právě s Rybovou.

Extra.cz, Blesk, ahaonline.cz
