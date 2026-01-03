Bude průšvih? Prachaře přistihli, jak se vede za ruce... A s manželkou to nebylo
3. 1. 2026 – 7:17 | Magazín | Jana Strážníková
Slavného herce viděli o Vánocích ruku v ruce s kolegyní. Prachař je přitom už dlouhé roky ženatý.
Nevinný dotek v čistém přátelství, nebo přistižení při šťavnaté aféře? To zatím není jisté, podle deníku Aha! ale víme jedno: Slavný herec David Prachař si někdy o Vánocích vyrazil do kostela sv. Salvátora na Starém Městě... a s manželkou to nebylo.
Ruku v ruce se procházel se svou o více než třicet let mladší hereckou kolegyní Sarah Haváčovou. Dobře se znají, takže klidně mohlo jít jen o přátelství: Společně působí v divadle Verze a potkávají se i na jevišti Národního divadla.
Na druhou stranu, s přáteli se vodit za ruce zas tak běžné nebývá (byť si Eva Burešová myslí opak) a co se vlastně doopravdy dělo tak zůstává zahaleno rouškou tajemství.
Jisté ale podle Aha! je, že se Prachař rozhodně za nic nestyděl a netajnůstkařil: Sarah bral za ruku před desítkami svědků.
Zda to znamená, že je jeho manželství s herečkou Lindou Rybovou v krizi, nevíme. Připomeňme ale, že by případný vztahový hurikán nebyl pro Prachaře žádnou premiérou: V roce 2001 absolvoval třaskavý rozvod s herečkou Danou Batulkovou, kterou už během manželství podváděl právě s Rybovou.