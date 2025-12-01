Bude mít vůbec někdy štěstí? Sámer Issa opět dostal košem
1. 12. 2025 – 12:47 | Magazín | Jiří Rilke
Nadějně se rozvíjející vztah se sympatickou zlatovláskou podle všeho opět nikam nepovede.
Známý zpěvák Sámer Issa už tak dlouho neprožil pořádnou lásku, že už si nejspíš ani nepamatuje, jaké to vlastně je. Sám si přitom uvědomuje, že v cestě stojí jisté překážky: „Nemám nikoho a už docela dlouho. Já jsem ten typ člověka, který když je zamilovaný, tak je strašně intenzivní. Mám syrský kořeny, takže jsem docela žárlivej,“ prozradil nedávno v rozhovoru pro eXtra.cz.
Ještě počátkem listopadu to ale vypadalo, že by se vítr mohl konečně otočit a Sámer najít spokojenost v náručí zpěvačky Lucy Junk (Lucie Junková), se kterou nejen spolupracoval co do hudby, ale také čím dál tím častěji vyrážel na akce a podobně.
Jenže vztah se nejspíš nakonec opět konat nebude.
Sámer při křtu své nové písně Věřím v tebe, kterou nazpíval právě se zmiňovanou Lucy, na pódiu v pražském baru prohlašoval, že se zamiloval. V rozhovoru ale poté bral zpátečku.
Vyjádřil se ve smyslu, že by mu vztah s Lucy nevadil, ale ona nejspíš neměla zájem: „Já díky tomu, že jsem strávil hodně času s tou Luckou, tak by to bylo super, ale ve finále Lucka mi sama řekla, že není čas na žádný takový věci, takže my spolu trávíme spoustu času a je to taková kompenzace mezi prací a osobním životem,“ popsal Sámer pro eXtra.cz.
„Díky stříhání spolu trávíme každý den i noc a samozřejmě je to jedna z mála holek, která přišla do mého života a je to takové, že kvůli ní chci být lepší,“ zasnil se zpěvák.
„Jednou jsem udělal chybu a viděl jsem na ní, jak moc ji to trápilo, a slíbil jsem jí, že už to nikdy neudělám, že budu chlap a dostojím svému slovu,“ vyprávěl tajemně.
Prohlášení o zamilovanosti nicméně myslel vážně. Nejspíš: „No dá se říct, že jakoby jo, já jsem lovec a ženský, když jim dáš najevo, že jsi z nich paf, ony řeknou fajn jako v pohodě. To znamená nechte lovce lovit,“ mlžil.