Buddhistické pohřby zvířat: Komerce, nebo záchrana duše?

Buddhistické chrámy v Thajsku využívají toho, že zámožná střední třída nešetří na svých domácích zvířatech, a rozšířili svou nabídku "služeb" na zvířecí pohřby. Mniši uspořádají smuteční obřad psům, kočkám, ale i třeba hadům a za leckdy nemalý obnos se pomodlí za duši zesnulého.

V jednom z chrámů v Bangkoku pohlédne bankovní úřednice naposledy na svého milovaného psíka Dollara a položí věncoví z jasmínu na jeho ostatky, jak si to žádá buddhistická pohřební tradice. "Naposledy se s ní tak loučím," říká Pimračaja Vorakidžmanotchamová a hovoří o své fence jako o svém dítěti.

Psík bude zpopelněn v krematoriu zvláště vybudovaném pro zvířata v chrámu Kratchum Sea Pla. Jediným rozmarem při tomto obřadu je růžová rakev.

Dollar není jediným takovým případem v Bangkoku, kde obchody nabízejí celou škálu oblečení pro zvířata, ale také kočárky nebo bazény pro psy. V souvislosti s poptávkou střední třídy, která je dost zámožná, aby vydávala peníze na domácí zvířata, nabízí několik buddhistických chrámů pohřební obřady všeho druhu.

Tento trend přišel z Japonska, kde se konají pohřby panenek nebo plyšových zvířátek. Něco podobného je i v Evropě, kde jsou hřbitovy pro zvířata.

Pouhá kremace i zpěv a modlitby za duši

Nabídka v buddhistickém chrámu Kratchum Sea Pla začíná prostou kremací a končí vystoupením mnichů, kteří zpívají a modlí se za duši zesnulého zvířete.

Pořádají se rovněž plavby po řece Čao Pchraja, která protéká Bangkokem, při nichž majitelé zvířat mohou vhodit jejich popel do vody, stejně jako by to činili s popelem svých blízkých.

"Je-li reinkarnace, vrať se jak moje dcera, ne jako zvíře," pláče na lodi Tipaporn Ounsiri, jehož husky zemřel.

Před poslední etapou rozloučení v sále zasvěceném zvířecím pohřbům prozpěvují mniši v oranžovém hábitu, aby doprovodili ty, jimž páníčci zajistili co nejlepší poslední rozloučení, na cestě do příštího života.

Při pohřbu fenky Dollar jsou kolem rakve kladeny věnce z čerstvých květin a uprostřed je umístěna fotografie zvířátka.

Podle principu buddhistické reinkarnace se člověk může v dalším životě stát zvířetem, ale také tomu může být naopak.

"V tomto životě nemohla chodit do chrámu přinášet obětní dary," říká majitelka fenky. Tak velí v Thajsku velmi rozšířená tradice, podle níž mají tyto obětiny přinést v příštím životě štěstí.

Kremace za odměnu

Tchírevat Se-Chan je šťastným zakladatelem společnosti Pet Funeral Thailand, která v zemi působí už čtyři roky a měsíčně zorganizuje více než 200 pohřebních obřadů domácích zvířat.

Nejčastěji jde o kočky a psy, ale také o hady a opice. Dokonce i bojoví kohouti, kteří přišli o život při velmi populárních kohoutích zápasech, jsou odměňováni za své služby skutečnou buddhistickou kremací, vysvětluje Tchírevat Se-Chan.

Jeho firma prosperuje natolik, že uzavřel partnerství s chrámem Kratchum Sea Pla, kde jsou mniši pověřeni správou centra pro pohřby zvířat.

"Dříve jsme pohřbívali v parcích. Dnes je však obtížné najít v Bangkoku nějaké místo," vysvětluje mnich Samu Džumpol. Nejhonosnější pohřby mohou stát v přepočtu asi 65 tisíc Kč, zatímco ty nejjednodušší asi dva tisíce Kč.

V Thajsku, kde je většina obyvatel buddhistického vyznání, jsou chrámy pravidelně obviňovány z komerčních zájmů a ze snahy získat co nejvíce darů.

Mnich Samu Džumpol však soudí, že pohřeb domácího zvířete v buddhistickém chrámu je dobrým způsobem, aby si majitelé uvědomili, že v životě nic netrvá věčně.