"Buď se to zlepší, nebo odejdu!" Překrásná česká miss přiznala krizi, s přítelem si dává pauzu
14. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Půvabná miss se chce věnovat kariéře, americký přítel měl zřejmě jiné představy.
Půvabná modelka Simona Procházková má momentálně doma docela dusno. Přiznala, že si s přítelem dává pauzu a zda se povede vztah zachránit, nebo nakonec nazná, že je čas obrátit list, je prozatím ve hvězdách.
Simona má našlápnuto stát se modelingovou hvězdou: Dostala se do finále Miss Czech Republic 2025 a poletí naši zem reprezentovat do Tokia na Miss International. Chce se proto soustředit především na kariéru, s čímž se přítel moc neztotožňuje.
„Já jsem se chtěla soustředit na kariéru a s přítelem jsme i hodně cestovali. Takže se ve mně dral na povrch ten pocit, jestli zameškávám kariéru, když spolu cestujeme. Zároveň jsem přemýšlela, jestli to je dobré pro mou budoucnost,“ svěřila se Simona pro eXtra.cz.
Modelka si stojí pevně za svým: „Přítel je Američan. Teď máme pauzu, bych řekla. Pauzu, kdy on se snaží a máme přátelský vztah, ale já jsem mu dala jasně najevo, že buď se nějaké věci zlepší, nebo pojedu svým směrem,“ prohlásila bez ostychu.
Pár navíc ani nemá úplně vyřešeno, kde vlastně žít. Američan totiž touhou stěhovat se do Česka moc nehoří: „Zvažoval to, protože samozřejmě v Praze byl a líbila se mu i celá Česká republika. Praha je krásné město, historické, čisté a bezpečné. Ale úplně si nemyslím, že by chtěl se sem přestěhovat. Samozřejmě byl by rád, kdybych já se přestěhovala do zahraničí, ale to je přesně ta věc, kterou já teď zvažuji,“ zamyslela se Simona.
Nutno nicméně doplnit, že o pauze s přítelem mluvila pro magazín Super už letos v březnu, tedy před nějakými sedmi měsíci. A nevypadá to, že by se snad chtělo něco někam posunout.
Nyní se ale především chystá na cestu do Japonska a mezinárodní soutěž krásy: „Není to jen v tom, jak člověk vypadá, ale hlavně i věc přípravy, vytrvalosti a snahy. Letím tam sama a budu muset makat,“ má jasno.
„Japonsko miluji, odjíždím na začátku listopadu, oficiální začátek je 12. listopadu a finále bude 27. listopadu. Už mám naplánované návštěvy ambasády jak v Česku, tak v Tokiu. Od finále Miss Czech Republic proběhlo hodně příprav, ale zároveň jsem měla i nějaké úspěchy, co se týče modelingu. Jsem za to jedině ráda,“ těší se.