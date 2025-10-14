Trestní oznámení a pět bodů! Aleš Háma: „Tvrdili, že se nevěnuji řízení a ohrožuji lidi“
14. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Našli se i tací, kterým zábavný pořad lezl na nervy tak, že podávali trestní oznámení.
Jeden z nejoblíbenějších českých moderátorů, Aleš Háma, musel čelit kurióznímu a upřímně celkem bizarnímu trestnímu oznámení. Mohl za něj zábavný pořad Taxík.
Pokud si vzpomínáte, ve zmíněném pořadu, jehož poslední díl v české verzi vznikl v roce 2015, vozil Háma hosty po Praze, kladl jim u toho otázky a správné odpovědi odměňoval penězi. Zkrátka celkem klasický formát zábavné vědomostní soutěže, jen s tím ozvláštněním, že se u ní jezdilo v autě.
A právě to se stalo kamenem úrazu v hlavách dvou nejmenovaných inženýrů, kteří na Hámu podali oficiální trestní oznámení.
„Já jsem bodově strádal jeden rok. Měl jsem jich pět. Bylo to kvůli televiznímu taxíku a podali na mě trestní oznámení dva inženýři. Jeden byl z Brna a druhý z Prahy,“ vyprávěl moderátor v pořadu Celebrity v autoškole.
Jakékoliv trestní oznámení nesmí nikdo ignorovat, úřady proto musely konat: „Tvrdili, že se nevěnuji řízení a ohrožuji lidi. Ve chvíli, kdy to bylo trestní oznámení, se to muselo řešit. Musely se odvézt záznamy pořadu,“ vzpomínal Háma.
Vyšetřovatelé se pak podívali na skoro třicet dílů a našli přestupky: „Kluci se tam podívali na 27 dílů a našli asi 21 přestupků. Většina z nich byla drobných a nevýrazných. To znamená zastavení na zastávce nebo v nedostatečné vzdálenosti od přechodu pro chodce.“
Krom toho ale v jednom záběru krátce držel v ruce telefon a jednou se rozjel bez zapnutých bezpečnostních pásů, což už jsou vážnější záležitosti. Musel proto na magistrát pro pokutu a trestné body.
„Šel jsem to řešit na magistrát, ten pán se strašně styděl, ale prý mi prostě musel dát nějakou pokutu,“ usmíval se Háma.
Pokuta byla nakonec nejmenší, jaká šla udělit, což se opět nepozdávalo spravedlivým inženýrům: „Dostal jsem minimální pokutu a pak jsem inženýrům na sociálních sítích poděkoval, že mě takhle potrestali,“ smál se.
Shodou okolností za několik týdnů ještě jednou potkal úředníka, od kterého dostal pokutu: „Řekl mi, že na něj ti dva inženýři podali stížnost, protože mi podle nich dal malou pokutu,“ kroutil hlavou slavný moderátor.