Brutální atentát v Nice odsoudili politici na celém světě

Teroristický útok ve francouzském Nice, při němž atentátník s nožem tři lidi zabil a šest dalších zranil, odsoudili politici z celého světa, včetně českých. Prezident Miloš Zeman uvedl v kondolenci francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, že se lidé nesmějí nechat ovládnout strachem z fanatiků a musí bránit evropské hodnoty. Nešlo o jediný čtvrteční incident, v celé Francii platí nejvyšší stupeň varování před terorismem.

Pachatel útoku u baziliky Notre-Dame v Nice byl při zatýkání postřelen. Během činu i po zadržení policií provolával arabsky Alláhu akbar (Bůh je velký). Jednu ženu dekapitoval uvnitř baziliky, druhá podlehla svým zraněním před kostelem. Třetí obětí je kurátor baziliky, šest dalších lidí bylo zraněno. V případě útočníka jde údajně o 21letého migranta z Tuniska, který si říká Brahim a do Evropy přijel v září přes ostrov Lampedusa. Poté nelegálně překročil hranice do Francie. Policie se domnívá, že jednal sám, a nepátrá po případných komplicích. Vyšetřování si vzala na starost protiteroristická prokuratura.

K incidentu došlo i v obci Montfavet poblíž jihofrancouzského Avignonu, kde policie zastřelila muže, který kolemjdoucí ohrožoval zbraní. V Lyonu policie zadržela podezřelého Afghánce s nožem a v saúdskoarabské Džiddě byl pobodán a lehce zraněn člen ochranky francouzského konzulátu. Pachatel, který je občanem Saúdské Arábie, byl zadržen.

Francie se přitom ještě nevzpamatovala z brutálního útoku na středoškolského učitele Samuela Patyho, kterému tento měsíc mladík čečenského původu uřízl hlavu za to, že při výuce ukazoval karikatury proroka Mohameda. Následné obhajování práva na karikatury i rouhání ze strany prezidenta Emmanuela Macrona vyvolalo hněv části muslimského světa a vlády některých muslimských zemí viní Macrona z šíření protiislámské propagandy.

Macron: Francie stojí po boku katolíků

"Jde o útok na Francii," prohlásil odpoledne prezident Macron, který přiletěl do Nice. "Jsou to opět katolíci, na které byl veden útok. Celý národ stojí po jejich boku tak, aby mohli lidé svobodně vyznávat své náboženství. Každé náboženství musí mít svobodu," doplnil. Poslanci Národního shromáždění v Paříži drželi minutu ticha za oběti útoku v Nice a předseda parlamentu Richard Ferrand schůzi přerušil. "Co je moc, je příliš. Je čas, aby se Francie oprostila od zákonů míru, aby definitivně vymýtila islamo-fašismus ze svého území," prohlásil Estrosi.

Premiér Jean Castex oznámil, že v celé Francii platí nejvyšší stupeň varování před terorismem. Posílena bude bezpečnost budov, veřejných míst a dopravy.

Jsem naprosto zděšen barbarským útokem v Nice. V této smutné chvíli stojíme za Tebou @EmmanuelMacron a za všemi Francouzi. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 29, 2020

Prezident republiky zaslal kondolenci francouzskému prezidentovi.



Velmi silně vnitřně vnímám symboliku místa tohoto zločinu, jde o křesťanskou baziliku, který je útokem nejen proti Nice a Francii, ale týká se nás všech: https://t.co/iQnoKBDQP5 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 29, 2020

Dnešní mimořádně brutální teroristický útok ve francouzském Nice, další pokus v Avignonu a útok na velvyslanectví v Saudské Arábii se nedají ničím omluvit, ať už byla motivace jakákoliv. Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast všem příbuzným a rodinám obětí. #NiceAttack — Tomáš Petříček (@TPetricek) October 29, 2020

"Jsem naprosto zděšen barbarským útokem v Nice," sdělil na twitteru Babiš. Česko podle premiéra stojí za francouzským prezidentem a všemi Francouzi. K útoku se vyjádřil i šéf české diplomacie Tomáš Petříček, který na twitteru vyjádřit soustrast příbuzným a rodinám obětí. Zeman v kondolenci francouzskému prezidentovi uvedl v ní, že zprávu přijal s hlubokým zármutkem. Poukázal na symboliku útoku, který směřoval na křesťanskou baziliku. Podle českého prezidenta tak jde o útok nejen na Nice a Francii, ale "na nás všechny". "Nesmíme se v těchto těžkých chvílích nechat ovládnout strachem z nenávistných fanatiků, ale naopak bránit hodnoty, na kterých je založena evropská civilizace, hodnoty, ke kterým bezpochyby patří i svoboda vyznání, v bezpečí, bez hrozby násilných útoků," uvedl Zeman. Dodal, že boj proti terorismu je jednou z jeho priorit. Česká republika je podle něj připravena stát po boku Francie a dalších spojenců.

Útok odsoudili i zástupci opozice. "Ohavnost teroristického činu v Nice nám ukazuje, že v boji proti extremistům musíme být nesmlouvaví. Nyní mysleme na rodiny obětí, jejich přátele a blízké," uvedl předseda ODS Petr Fiala. Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové musí být tento "barbarský projev islámského fanatismu" náležitě potrestán. "Přeji Francii sílu v boji s organizovaným radikalismem, kterému jde o vyvolávání nenávisti mezi skupinami obyvatel," napsala na twitteru. Teroristický útok pobouřil také předsedu sněmovního zahraničního a bezpečnostního výboru Pavla Fischera.

"Je to smutné a obětí fanatických útoků velmi lituji. Násilí ve jménu náboženství nejde ospravedlnit," napsal ČTK předseda STAN Vít Rakušan. "Nesmíme si nechat vzít svobody naší civilizace, nesmíme se nechat zastrašit extremisty. A stejně tak nesmíme připustit, aby tyto fanatické útoky zneužili extremisté mezi námi a zasévali nenávist," dodal. Je potřeba se podle něj bránit fanatismu na všech frontách.

Bývalý předseda KDU-ČSL Marek Výborný útok označil za bestiální teroristický čin, který si nezaslouží nic jiného než razantní odsouzení. "Podobní lidé, kteří popírají základní principy lidskosti a smysl jakéhokoli náboženství, nemají v Evropě co pohledávat. Musíme se bránit," napsal na twitteru. Podobně se vyjádřil i jeho stranický kolega a předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek, podle kterého ti, kdo schvalují nebo podporují terorismus, nemají v Evropě místo.

"Terorismus a násilí nelze nikdy přijmout," uvedl v prohlášení papež František. Útočník podle něj "rozséval smrt v místě útěchy a lásky, jakým je chrám Páně". Šok z činu a sounáležitost s Francií vyjádřila německá kancléřka Angela Merkelová, britský premiér Boris Johnson nebo italský premiér Giuseppe Conte. "Celá Evropa je solidární s Francií. Tváří v tvář fanatismu a barbarství jsme jednotní a odhodlaní," uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Útok odsoudilo i turecké ministerstvo zahraničí i Rusko.