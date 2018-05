Brusel vyhlásí bitvu přetáčeným tachometrům. Konečně, zní z Česka

Evropská komise by měla přijmout opatření, kterými by účinně bojovala proti stáčení počitadel kilometrů v ojetých automobilech. Na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ji k tomu ve čtvrtek vyzvali poslanci Evropského parlamentu. Řešením problému, který se týká až 50 procent všech vozů, jež se prodají do jiné členské země EU, by podle europoslanců mohla být technická vylepšení na měřidlech, ale i vznik a propojení nových národních databází.