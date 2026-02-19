Britská policie zadržela bratra krále Karla III. Andrewa, souvisí to s Epsteinem
19. 2. 2026 – 12:48 | Zpravodajství | Tamara Černá
Britská policie dnes zadržela králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí.
Informovala o tom televize BBC s tím, že případ bratra krále Karla III. souvisí s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Mountbatten-Windsor, dříve známý jako princ Andrew, podle obvinění poskytoval Epsteinovi důvěrné informace v době, kdy působil jako britský zmocněnec pro mezinárodní obchod. Mountbatten-Windsor vždy v případu s Epsteinem odmítal veškerá obvinění, poznamenala agentura Reuters.
Ještě před informací o zadržení napsal list The Daily Telegraph, že k domu Mountbattena-Windsora v Sandringham přijelo šest neoznačených policejních aut s policisty v civilu. Deník k tomu poznamenal, že se tak stalo v den, kdy bývalý princ a druhý syn zesnulé královny Alžběty II. slaví 66. narozeniny.
Policie uvedla, že o identitě zadrženého muže nebude zveřejňovat žádné podrobnosti. Sdělila jen, že je to šedesátník.
Policie už dříve oznámila, že vyhodnocuje tvrzení, že Mountbatten-Windsor Epsteinovi posílal zprávy obsahující důvěrné informace. Agentura AP tehdy napsala, že vyšetřování souvisí s mediálními zprávami týkajícími se e-mailů, z nichž vyplývalo, že někdejší britský princ v roce 2010 posílal Epsteinovi zprávy ze své cesty po jihovýchodní Asii. Tou dobou působil jako britský zmocněnec pro mezinárodní obchod. V Epsteinově e-mailové schránce skončila také analýza investičních možností v Afghánistánu.
Epsteinova kauza na britskou královskou rodinu tvrdě dolehla. Král před týdnem uvedl, že je hluboce znepokojen kvůli nejnovějším informacím v Epsteinově případu, které mají spojitost s Mountbattenem-Windsorem. Podobné znepokojení vyjádřili i princ William a princezna Catherine.
Kauza v Británii rezonuje nejen kvůli napojení Mountbattena-Windsora, ale také proto, že v případu Epstein figuruje další prominentní osoba – bývalý britský ministr a velvyslanec ve Spojených státech Peter Mandelson. Britský premiér Keir Starmer odvolal Mandelsona z postu velvyslance kvůli jeho vazbám na Epsteina už loni v září. Ve světle nejnovějších odhalení byl Mandelson navíc nucen opustit také vládnoucí Labouristickou stranu a Sněmovnu lordů.