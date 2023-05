Aktualizováno: Británie slíbila Ukrajině drony a rakety protivzdušné obrany, Francie obrněnce a výcvik

Británie dnes Ukrajině přislíbila dodat stovky bojových dronů a rakety protivzdušné obrany. Drony by měly mít dolet přes 200 kilometrů. Do Londýna dnes dorazil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se setkal s britským premiérem Rishim Sunakem.

„Dnes - Londýn. Británie je lídr v rozšiřování našich pozemních i vzdušných kapacit. Tato spolupráce bude pokračovat i dnes,“ uvedl ukrajinský prezident na twitteru. „Budeme vést věcná jednání tváří v tvář a v delegacích,“ dodal Zelenskyj.

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2023

„(Drony a rakety protivzdušné obrany) budou dodány v nadcházejících měsících, kdy se Ukrajina chystá zintenzivnit svůj odpor proti probíhající ruské invazi,“ uvedla britská vláda.

Oznámení o vojenské pomoci Londýna se dočkalo kritiky Kremlu. „Vnímáme to extrémně negativně. Británie se snaží být jednou z hlavních zemí, které dodávají Ukrajině další zbraně,“ uvedl dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Dodal, že britská vojenská pomoc Kyjevu nezmění vývoj konfliktu a Ukrajině jen zhorší situaci.

Zelenskyj jednal se Sunakem o dodávkách stíhaček, Británie je poslat neplánuje

Zelenskyj dnes s britským premiérem Rishim Sunakem hovořil o ukrajinské žádosti o dodání stíhaček západními zeměmi. Britský premiér uvedl, že s nimi o tom jedná. Premiérův mluvčí nicméně dodal, že sama Británie stíhačky Ukrajině dodat neplánuje.

„Ukrajinci se rozhodli cvičit své piloty na F-16 a vy víte, že RAF je nepoužívá,“ odpověděl mluvčí britského premiéra na otázku, zda země plánuje Ukrajině bojové stíhačky dodat.

„V brzké době se dozvíte o velmi důležitých rozhodnutích, ale ještě na tom chvíli musíme pracovat,“ uvedl ukrajinský prezident po setkání se Sunakem. Na otázku, zda je férové tvrdit, že Ukrajina nemůže zahájit proti Rusku protiofenzívu, dokud země nedostane modernější zbraně, Zelenskyj odpověděl, že Ukrajinci „potřebují ještě nějaký čas“.

Zelenskyj Kodaňskému summitu řekl, že NATO by mělo v červenci jeho zemi podpořit

Severoatlantická aliance by na svém červencovém setkání měla přijmout „pozitivní politické rozhodnutí“ stran členství Ukrajiny v NATO, řekl Zelenskyj prostřednictvím videa účastníkům Kodaňského summitu pro demokracii. S Kodaní hovořil na dálku z Londýna. Summitu mimo jiné vzkázal, že demokracie může a musí být silnější než kdokoliv, kdo stojí proti ní.

Nedávný vstup Finska do NATO podle Zelenského prokázal skutečné účinky bezpečnostních záruk této aliance. O členství spolu s Finskem požádalo také Švédsko, obě země k tomu vedly obavy z bezpečnostní situace poté, co Rusko loni v únoru napadlo Ukrajinu. Z téhož důvodu o vstup do NATO usiluje i Kyjev, ale stejně jako Stockholm zatím nebyl úspěšný. Červencový summit vedení NATO bude hostit litevská metropole Vilnius.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dnes v Kodani uvedl, že očekává, že se spojenci na červencovém summitu ve Vilniusu dohodnou na víceletém programu, který by měl Ukrajině pomoci přiblížit se vojenským standardům aliance. Pokud spojenci poskytnou Ukrajině dvoustranné bezpečnostní záruky, bude se to velmi blížit článku 5, uvedl podle agentury Reuters Stoltenberg. Článek 5 stanoví, že smluvní strany považují ozbrojený útok proti jedné nebo několika z nich za útok proti všem a zavazují se v takovém případě přispět na pomoc napadeným členům.

Stoltenberg dnes také zopakoval, že plánuje opustit funkci generálního tajemníka, až mu v říjnu skončí mandát. Dodal, že do té doby se bude plně soustředit na své povinnosti, mezi něž nepatří hledání nástupce.

Macron a Zelenskyj chtějí další protiruské sankce, Paříž dodá obrněnce

Francouzský prezident Emmanuel Macron a Volodymyr Zelenskyj se shodli na potřebě dalších protiruských sankcí. Uvedli to v prohlášení po nedělní více než tříhodinové pracovní večeři v Paříži. Francie také Ukrajině napadené Ruskem přislíbila další desítky obrněnců a lehkých tanků. Paříž Kyjev podpoří i při dalším výcviku vojáků a v úsilí zlepšit ukrajinskou protivzdušnou obranu.

Emmanuel Macron a Volodymyr Zelenskyj | zdroj: Profimedia

„Ukrajina a Francie se shodují na potřebě zvýšit společný tlak na Rusko prostřednictvím nových sankcí, abychom oslabily schopnost Ruska pokračovat v nezákonné agresivní válce,“ uvedly obě země, jejichž vrcholní představitelé jednali také o možném vstupu Ukrajiny do Evropské unie a NATO.

Zelenskyj na twitteru vyjádřil vděčnost Macronovi a francouzskému lidu za vojenskou podporu, která pomáhá v boji proti „ruským teroristům“. Společné úsilí podle něj přibližuje všechny Ukrajince a Evropany míru.

Paris. With each visit, Ukraine's defense and offensive capabilities are expanding. The ties with Europe are getting stronger, and the pressure on Russia is growing. I will have a meeting with my friend Emanuel and we will talk through the most important points of bilateral… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2023

Ukrajinský prezident v sobotu jednal v Itálii s vrcholnými představiteli této jihoevropské země a setkal se také s papežem Františkem. V neděli diskutoval v Berlíně s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem a se spolkovým kancléřem Olafem Scholzem. Později se přesunul do Cách, kde převzal Cenu Karla Velikého, kterou získal on a ukrajinský lid.

Také německým představitelům a německému lidu Zelenskyj na twitteru poděkoval, a to za obranu životů před „ruským terorem“. Cenu Karla Velikého ukrajinský prezident chápe i jako uznání, že Ukrajinci brání svobody své i celé Evropy.

It was another powerful day for our defense, for our international positions.



I thank Mr. President Frank-Walter Steinmeier, Mr. Chancellor Olaf Scholz @Bundeskanzler and the German people for the powerful defense package, for their leadership in defending lives from Russian… pic.twitter.com/NYSDdC2u4h — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2023

Na návštěvě francouzské metropole byla ukrajinská hlava státu již podruhé od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. V Paříži letos v únoru jednala zároveň i s německým kancléřem Scholzem.

Volodymyr Zelenskyj | zdroj: Profimedia