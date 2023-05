První kolo nerozhodlo, hlavu státu si Turci zvolí poslední květnovou neděli

V Turecku se uskuteční druhé kolo prezidentských voleb, protože žádný z kandidátů nezískal v neděli přes 50 procent hlasů. Oznámil to dnes nejvyšší volební úřad. Podle oficiálních výsledků současný prezident Recep Tayyip Erdogan vyhrál první kolo se 49,5 procenta hlasů, opoziční kandidát Kemal Kiliçdaroglu dostal 44,9 procenta hlasů. Třetí kandidát Sinan Ogan, který do druhého kola nepostupuje, dostal 5,2 procenta hlasů. Turci se k urnám vrátí v neděli 28. května.

Šéf volebního úřadu Ahmet Yener uvedl, že zbývá sečíst ještě několik okrsků ze zahraničí. Ani kdyby všechny tyto hlasy dostal Erdogan, většinu hlasů by nezískal. I v takovém, velmi nepravděpodobném, případě by se muselo konat druhé kolo. Kompletní a oficiální výsledky úřad zveřejní v pátek.

Po konci hlasování v neděli odpoledne SELČ lídři opozice tvrdili, že jejich kandidát Kiliçdaroglu první kolo podle jejich údajů vyhraje. Při sčítání hlasů Erdogan začínal vysoko nad 50 procenty, v průběhu času však jeho podpora klesla pod tuto hranici.

Podle dat tureckých agentur nedělní volby vyhrál Erdoganův blok stran, který získal přes 49 procent hlasů a bude mít v parlamentu většinu. Druhý byl blok stran, které navrhly na prezidenta Kiliçdaroglua, dostal zhruba 35 procent hlasů. Do parlamentu se se ziskem zhruba deseti procent dostane také aliance prokurdských stran.

Druhé kolo prezidentských voleb se v Turecku uskuteční poprvé od změny ústavy v roce 2017, která zavedla přímou volbu hlavy státu.

Podle Karolíny Lahučké z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je favoritem druhého kola prezidentských voleb Erdogan. Voliči by ho mohli upřednostnit mimo jiné pragmaticky kvůli tomu, že bude disponovat většinou v parlamentu. V případě Erdoganova vítězství se v turecké zahraniční politice pravděpodobně nic příliš nezmění, země by ale s ohledem na nový mandát prezidenta mohla přestat blokovat švédský vstup do NATO.

Podle Lahučké byly Kiliçdarogluovy zisky v průzkumech nadhodnocené. „Společnost v Turecku je v mnoha směrech konzervativní,“ uvedla. Řada lidí tak nakonec volila, na co je zvyklá, i když bojují s ekonomickou krizí či následky katastrofálního zemětřesení, které si začátkem února vyžádalo jen v Turecku přes 50 000 mrtvých.

Příznivce stávající hlavy státu mohly průzkumy zmobilizovat, podobně jako to, že se ve čtvrtek rozhodl z voleb odstoupit jeden ze čtyř kandidátů Muharrem Ince, který je Erdoganovým odpůrcem.