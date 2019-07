Bouře v Řecku: Zemřelo šest turistů, včetně dvou Čechů

- Komentáře - 0

Na sporu a třenicích kolem výměny ministra kultury se ukazuje, jak snadno se představitelé ČSSD nechají strhnout aktuálními konflikty a problémy, a přitom jim chybí jasná strategie, jak postupovat. Jejich úvahy by se měly točit nejen kolem toho, co je dnes a tady, ale co bude po krajských, případně po předčasných volbách do sněmovny. více