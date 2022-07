Boršč se dostal na seznam UNESCO - jako ukrajinská specialita

„Toto nehmotné dědictví je ohroženo rozpadem komunit kvůli válce, je pro ně ale zároveň symbolem naděje,“ uvedlo UNESCO na twitteru. Podle organizace je to poprvé, co byla některá z položek zařazena na seznam ohroženého dědictví v režimu nejvyšší naléhavosti.

Zápis boršče na seznam UNESCO přivítal ukrajinský ministr kultury Oleksandr Tkačenko. Zároveň připomněl slova mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové, která se letos v dubnu na téma boršč rozohnila na jedné z tiskových konferencí. Tvrdila, že Ukrajinci zakazují „nepravověrné“ recepty na tuto polévku, což označila za xenofobní a nacistické.

„Budeme se rádi o boršč a o recepty na něj dělit se všemi civilizovanými zeměmi. A s těmi necivilizovanými také, aby měly aspoň něco dobrého, chutného a ukrajinského. Pamatujte, že tuhle válku vyhrajeme - stejně jako válku o boršč,“ napsal Tkačenko na síti telegram.

BREAKING: Culture of Ukrainian borscht cooking inscribed on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding.



