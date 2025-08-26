Dnes je úterý 26. srpna 2025., Svátek má Luděk
Borhyová provokuje z dovolené v sexy bikinách: "Kterou fotku byste si vybrali?"
zdroj: Profimedia.cz
Slavná moderátorka potěšila fanoušky novými fotkami od moře a je nač se dívat.

„Kdybych vám poslala pohled z dovolené domů, kterou fotku byste si vybrali?“ směje se známá moderátorka Lucie Borhyová z dovolené.

Hlasování by ale nejspíš ale nejspíš nemělo moc významu. Lucka přidala celou řadu povedených snímků, mezi nimi ale také jeden s pózou v sexy plavkách. 

O vítězi by tak bylo rozhodnuto prakticky předem: Lucie rozhodně pořád má co ukazovat a v maličkých bikínách způsobuje poruchy soustředění podstatné části publika.

A i pokud náhodou ne, působivé opálení nelze než závidět. Ale zároveň se nemůžeme moc divit, však se letos jedná už o několikátý výlet k moři, příležitostí nachytat bronz tak měla Lucka víc než dost.

