Borhyová provokuje z dovolené v sexy bikinách: "Kterou fotku byste si vybrali?"
26. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Slavná moderátorka potěšila fanoušky novými fotkami od moře a je nač se dívat.
„Kdybych vám poslala pohled z dovolené domů, kterou fotku byste si vybrali?“ směje se známá moderátorka Lucie Borhyová z dovolené.
Hlasování by ale nejspíš ale nejspíš nemělo moc významu. Lucka přidala celou řadu povedených snímků, mezi nimi ale také jeden s pózou v sexy plavkách.
O vítězi by tak bylo rozhodnuto prakticky předem: Lucie rozhodně pořád má co ukazovat a v maličkých bikínách způsobuje poruchy soustředění podstatné části publika.
A i pokud náhodou ne, působivé opálení nelze než závidět. Ale zároveň se nemůžeme moc divit, však se letos jedná už o několikátý výlet k moři, příležitostí nachytat bronz tak měla Lucka víc než dost.
