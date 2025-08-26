Dnes je úterý 26. srpna 2025., Svátek má Luděk
26. 8. 2025 – 8:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Fotbalisté Interu Milán na úvod Serie A rozstříleli 5:0 FC Turín
zdroj: Profimedia
Fotbalisté Interu Milán vstoupili do nového ročníku italské ligy jednoznačnou domácí výhrou 5:0 nad FC Turín.

Dvěma góly se na vítězství úřadujících vicemistrů podílel Marcus Turam.

Francouzský útočník se poprvé prosadil v 36. minutě, druhý zásah přidal po hodině hry. Před tím se prosadili ještě v prvním poločase Alessandro Bastoni a krátce po přestávce Lautaro Martínez. Na konečných 5:0 upravil v 72. minutě Ange-Yoan Bonny.

Vydařenou premiéru v Serii A si na lavičce Interu odbyl trenér Christian Chivu. Čtyřiačtyřicetiletý rumunský kouč před tím už vedl "Nerazzurri" ve čtyřech zápasech na mistrovství světa klubů, kde s týmem vypadl v osmifinále.

