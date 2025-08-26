Září šokuje: čeká nás až 17 deštivých dnů! Léto ale ještě nekončí
26. 8. 2025 – 9:12 | Magazín | Žanet Ka
Letošní léto je jako na houpačce. Jeden týden nás spalují tropické teploty, druhý hledáme ve skříních mikiny. A podle meteorologů to tak zůstane i na přelomu srpna a září. Stabilní počasí? Na to si budeme muset ještě počkat.
Tropické srpnové finále
Začátek prázdnin působil skoro jako aprílové počasí- chladnější dny, hodně srážek. Jenže srpen ukázal, že léto ještě neřeklo poslední slovo. Teploty šplhaly místy až ke 40 °C a pátek 15. srpna patřil k nejžhavějším dnům posledních let.
Chladný víkend, horký začátek září
Podle meteorologů nás čeká výraznější pokles teplot na konci srpna. Víkend proto nebude patřit k těm, kdy se vrháme k vodě, spíš na túry a výlety v lehké bundě. Kdo nesnáší vedra, si ale odpočine.Jenže hned po krátké pauze se léto znovu nadechne. Začátek září má být slunečný a teplý, teploty vyšplhají nad dlouhodobý průměr a připomenou atmosféru babího léta.
Déšť, který může překvapit
Ačkoli září odstartuje příjemně, ve druhé polovině měsíce se má počasí změnit. Krátící se dny a chladnější noci přinesou více mlh a hlavně deště.
- Některé modely mluví až o 15-17 deštivých dnech, což je na září nezvykle hodně.
- Typický průměr bývá kolem deseti.
- Předpověď na tak dlouho dopředu je ale nejistá, část odborníků očekává spíš srážkový průměr.
Jisté je, že září se bude od poloviny lámat směrem k podzimu.
Přechod do podzimu
Druhá půlka měsíce by měla přinést častější ochlazení, mlhy a přeháňky. Místy se mohou objevit i bouřky a přívalové lijáky. Meteorologové proto upozorňují na možnost krátkodobých povodní, zejména v oblastech, kde půda nebude schopná vodu rychle pojmout.
Do té doby si ale můžeme užít ještě dostatek horkých i příjemně vlahých dnů. Léto tak sice pomalu končí, ale na dveře zatím klepe spíš babí léto než sychravý podzim.
Září tak bude měsícem kontrastů. Na jedné straně poslední horké dny, kdy vzduch ještě voní létem a večery mají zlatý nádech. Na straně druhé přibývající deště, mlhy a chladnější rána, která už připomínají, že slunečná sezóna se pomalu sklání ke konci.
Babí léto se stane jemným mostem mezi prázdninovou bezstarostností a melancholií podzimu. A právě v téhle proměně tkví kouzlo- možnost užít si oba světy, dokud se jeden definitivně neuzavře a druhý naplno nezačne.
Výhled počasí na září 2025 (ČHMÚ + evropské modely)
Teploty
- Začátek září: nadprůměrně teplý (místy až 25 °C a více).
- Polovina měsíce: návrat k průměru, chladnější rána, místy mlhy.
- Konec září: ochlazení, teploty postupně klesnou, místy jen kolem 15 °C.
Srážky
- 1.týden: převážně suchý a slunečný.
- 2.–3. týden: častější deště, bouřky a přeháňky, místy riziko přívalových lijáků.
- Celkem: některé modely mluví až o 15–17 deštivých dnech (běžný průměr je 9–11).
Září začne jako prodloužené léto, ale druhá polovina už přinese vlhčí a sychravější počasí, typické pro nástup podzimu.