Bizár v Ivančicích. Kompletně nahá žena pokousala policistu: Honí mě zombie, křičela na silnici
4. 2. 2026 – 10:00 | Magazín | BS
Nepříliš oděná dáma měla za sebou večírek z divočejšího soudku. Pak ji začali pronásledovat nemrtví.
Řidičům, kteří měli v úterý ráno cestu jihomoravskými Ivančicemi, se naskytla silně neobvyklá a mírně tragikomická podívaná: Na ulici se promenádovala kompletně nahá žena, která blokovala dopravu a občas se také vrhala na auta.
Pokřikovala u toho, že ji pronásledují zombie, což v kombinaci s absencí oblečení vcelku pochopitelně vyvolalo obavy o (nejen) fyzické zdraví. Netrvalo dlouho a někdo ze svědků přivolal policii.
Ani muži zákona ale neměli úplně lehké pořízení, protože mladá dáma svou zombie fantazii prožívala opravdu naplno: „Ženu policisté museli nakonec zpacifikovat až pomocí donucovacích prostředků. Při zásahu navíc jednoho z policistů pokousala,“ uvedl policejní mluvčí.
Vzápětí se ukázalo nepříliš šokující zjištění: Za ženin výstup mohly drogy, kvůli kterým byla zcela vytržená z reality a pravděpodobně ony zombíky opravdu někde viděla.
Reinkarnaci Leona Kennedyho s holým zadkem pak strážníci raději odvezli na podrobnou prohlídku do nemocnice.
A pokud by vás napadlo se zeptat: Ano fotky by byly. A dokonce i video: Celou eskapádu totiž natočil náhodný kolemjdoucí, který se pak záznamem pochlubil CNN Prima News.