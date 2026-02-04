Dnes je středa 4. února 2026., Svátek má Jarmila
Počasí dnes 3°C Zataženo

Bizár v Ivančicích. Kompletně nahá žena pokousala policistu: Honí mě zombie, křičela na silnici

4. 2. 2026 – 10:00 | Magazín | BS

Bizár v Ivančicích. Kompletně nahá žena pokousala policistu: Honí mě zombie, křičela na silnici
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Nepříliš oděná dáma měla za sebou večírek z divočejšího soudku. Pak ji začali pronásledovat nemrtví.

Řidičům, kteří měli v úterý ráno cestu jihomoravskými Ivančicemi, se naskytla silně neobvyklá a mírně tragikomická podívaná: Na ulici se promenádovala kompletně nahá žena, která blokovala dopravu a občas se také vrhala na auta.

Pokřikovala u toho, že ji pronásledují zombie, což v kombinaci s absencí oblečení vcelku pochopitelně vyvolalo obavy o (nejen) fyzické zdraví. Netrvalo dlouho a někdo ze svědků přivolal policii.

Mohlo by vás zajímat

Ani muži zákona ale neměli úplně lehké pořízení, protože mladá dáma svou zombie fantazii prožívala opravdu naplno: „Ženu policisté museli nakonec zpacifikovat až pomocí donucovacích prostředků. Při zásahu navíc jednoho z policistů pokousala,“ uvedl policejní mluvčí.

Vzápětí se ukázalo nepříliš šokující zjištění: Za ženin výstup mohly drogy, kvůli kterým byla zcela vytržená z reality a pravděpodobně ony zombíky opravdu někde viděla.

Reinkarnaci Leona Kennedyho s holým zadkem pak strážníci raději odvezli na podrobnou prohlídku do nemocnice. 

A pokud by vás napadlo se zeptat: Ano fotky by byly. A dokonce i video: Celou eskapádu totiž natočil náhodný kolemjdoucí, který se pak záznamem pochlubil CNN Prima News.

Tagy:
zombie žena nahá
Zdroje:
Extra.cz, Blesk, cnn.iprima.cz
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Nových případů žloutenky A bylo letos 370, proti loňskému lednu trojnásobek

Následující článek

Kvíz filmových klasik: Jenom opravdoví znalci trefí všechny filmy podle obrázku

Nejnovější články