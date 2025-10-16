Jednoduchý úkon, který prodlužuje životnost vašeho motoru. Jen zkušení řidiči ho dělají při startu
16. 10. 2025 – 14:35 | Magazín | Žanet Ka
Na první pohled drobnost, ve skutečnosti gesto zkušených. Sešlápnutí spojkového pedálu před startem šetří energii, snižuje odpor a prodlužuje životnost klíčových částí vozu. Zjistěte i proč a za jakých okolností to udělat jinak.
Co se děje, když startujete motor
Startování spalovacího motoru je proces, který trvá jen pár sekund, ale z hlediska fyziky je mimořádně náročný. Během té chvíle musí startér roztočit motor, aby mohl nasát směs paliva a vzduchu a spustit spalovací cyklus. Energii mu dodává autobaterie, která je v tu chvíli vystavena největší zátěži ze všech běžných provozních situací.
Problém nastává tehdy, když startér kromě motoru musí rozhýbat i převodovku. A právě tomu se dá předejít jediným jednoduchým krokem, tedy sešlápnutím spojkového pedálu. Tím se totiž mechanicky odpojí převodovka od motoru. Startér tak nemusí přetáčet i její hřídele, ložiska a ozubená kola, což znamená menší odpor a nižší spotřebu energie při startu.
Když to neuděláte, motoru i baterii přiděláváte práci
U starších vozů bez elektronických systémů je možné nastartovat i bez spojky, pokud je zařazen neutrál. Jenže i tehdy se uvnitř převodovky část soukolí lehce otáčí. Olej je hustý, kovové díly kladou odpor a baterie musí dodat větší proud, aby startér vše překonal.
Zejména v zimě, kdy je převodový olej ztuhlý, se tak zbytečně namáhá celý startovací systém. Startér musí pracovat déle, což zvyšuje jeho opotřebení, a baterie přichází o část své kapacity. A protože právě v mrazu mají akumulátory sníženou účinnost, výsledkem může být i známé „cvaknutí“, po kterém se auto tváří, že nemá chuť se probudit.
Proč to moderní auta dělají automaticky
Mnohá novější auta už řidiče do sešlápnutí spojky přímo nutí. Bez toho startér prostě nereaguje. Nejde o rozmar výrobců, ale o ochranný mechanismus, který má zabránit nechtěnému rozjezdu i zbytečnému zatěžování systému. V případě vozů se startovacím tlačítkem to funguje podobně: některé modely požadují sešlápnutí brzdového pedálu, jiné spojky, ale princip je stejný- minimalizovat odpor a šetřit energii.
Co tím získáte
Sešlápnutí spojky při startování nestojí žádné úsilí, ale přináší hned několik výhod:
- Menší odpor pro startér- otáčí jen motorem, nikoli převodovkou.
- Nižší spotřeba energie z baterie- zvyšuje se šance, že auto nastartuje i při slabším akumulátoru.
- Delší životnost dílů- méně opotřebení pro startér i elektrický systém.
Z dlouhodobého hlediska jde o jednoduché, ale účinné gesto prevence.
Kolik stojí, když zvyk vynecháváte
Pokud byste roky startovali bez spojky, problém se neprojeví hned, ale drobné opotřebení se sčítá. Časem se může ozvat startér, baterie nebo obojí.
Výměna autobaterie dnes stojí podle kapacity a značky od 1 500 do 4 000 Kč, prémiové modely i víc. Nový startér vyjde přibližně na 2 500 až 7 000 Kč, u některých vozů klidně i přes deset tisíc. A k tomu práce v servisu dalších 1 000 až 2 000 Kč.
To všechno kvůli detailu, který zvládnete jedním pohybem levé nohy.
Kdy na spojku jinak
I tento zvyk má své výjimky. Existují situace, kdy může tento jinak prospěšný reflex motoru a spojce spíš přitížit.
Opotřebovaná spojka- Pokud je spojka unavená, zabírá pozdě nebo prokluzuje, časté sešlapování zbytečně zatěžuje její ložisko i přítlačný talíř. U starších aut s vysokým nájezdem je proto lepší tento úkon omezit jen na nutné případy, například při startování v zimě nebo s oslabenou baterií.
Po delší době stání- Když auto několik dní nebo týdnů stálo, hydraulický tlak ve spojce nemusí být v rovnováze. Sešlápnutí spojky v takovém stavu může poškodit těsnění nebo válec. Doporučuje se spojku před startem párkrát zlehka „prošlápnout“, aby se systém vyrovnal.
V extrémních mrazech- V zimě bývá převodový olej i spojková kapalina hustší. Pokud okamžitě po příchodu do auta prudce sešlápnete spojku a startujete, systém dostane dvojnásobnou zátěž. Lepší je zapnout zapalování, nechat pár sekund běžet žhavení a až pak motor nastartovat.
Rozumějte svému autu
Řidiči, kteří sešlapují spojku před startem, nejsou puntičkáři, ale lidé, kteří vědí, jak mechanika funguje a že malé detaily často rozhodují o tom, jak dlouho auto vydrží.