Biden si rýpl do Zelenského. V únoru nechtěl o hrozbě ruské invaze slyšet, řekl

Byli snad Ukrajinci na ruský útok nepřipraveni?

Americký prezident Joe Biden prohlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedbal v únoru na jeho varování, že se Rusko chystá napadnout Ukrajinu. Přitom tato varování byla podpořená informacemi amerických tajných služeb.

„Vím, že si mnozí mysleli, že možná přeháním. Já jsem to ale věděl a měli jsme data, která to podporovala. Nebylo pochyb. Ale Zelenskyj to nechtěl slyšet,“ cituje Bidena agentura AP.

Mluvčí Zelenského kritiku odmítl, pravil, že ukrajinský prezident před invazí s Bidenem mluvil a vyzýval partnerské země k přijetí preventivních sankcí, které by Putina zastavily, ale partneři ho nevyslyšeli.

„Výrok ‚nechtěl slyšet‘ asi potřebuje upřesnění. Ukrajinský prezident tenkrát vyzval partnerské země k zavedení balíčku preventivních sankcí s cílem přimět Rusko, aby stáhlo své jednotky od ukrajinských hranic a snížilo napětí. A tady můžeme říct, že to naši partneři nechtěli slyšet,“ řekl Serhij Nykyforov ruskojazyčné verzi britské stanice BBC.

Zelenského poradce Mychajlo Podoljak v reakci na Bidenovo vyjádření sdělil, že Ukrajina se chystala na válku s Ruskem od loňského roku.

„Kdyby tomu tak nebylo, pak by první ruské nálety nemířily na makety cílů, ani zásoby munice by nebyly rozptýleny a nekonala by se v lednu a únoru vojenská cvičení. Informace o chystaném vpádu nepřicházely jen od západních rozvědek, ale i od ukrajinské rozvědky,“ reagoval Podoljak a obul se do amerického prezidenta:

„Připadá mi hloupé z něčeho obviňovat zemi, která už více než 100 dní účinně bojuje v plnocenné válce proti mnohem silnějšímu nepříteli, když klíčové země nedokázaly preventivně zarazit militaristické choutky Ruska, o kterých perfektně věděly.“