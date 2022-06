Škoda Auto chce v červnu obnovit dodávky vozů na Ukrajinu

Vozy budou částečně rozložené, zkompletují se v závodě obchodního partnera Eurocar v ukrajinském Solomonovu. ČTK to dnes řekl vedoucí komunikace Škoda Auto Tomáš Kotera. Kvůli ruské invazi byla výroba vozů Škoda na Ukrajině přerušena.

Vozy na Ukrajinu dopraví vlak ve formě takzvaného SKD, tedy Semi Knocked Down (částečná předmontáž). Z hotových vozů se demontuje motor, převodovka, přední náprava, zadní náprava, kola, výfuk, v případě verze 4x4 i kardanový hřídel. Spolu s karoserií se zabalí do palety, která putuje k opětovné montáži v závodě na Ukrajině.

„V počáteční fázi bude na Ukrajinu doručeno celkem 80 vozů značky Škoda ve formě SKD. Půjde o SUV modely Kodiaq a Karoq. Případný nárůst objemu výroby v závodě v ukrajinském Solomonovu bude záviset na dalším vývoji válečné situace,“ řekl Kotera.

Škoda má výrobní závody v Rusku. Na Ukrajině má montážní závod v Solomonově, kde auta pro českou automobilku montuje ukrajinská společnost Evrocar, která po začátku ruské invaze výrobu vozů přerušila.

Škoda kvůli invazi také přerušila veškeré aktivity v Rusku. Přerušila výrobu ve svých ruských závodech v Kaluze a Nižném Novgorodu, zastavila i export vozů do země.

