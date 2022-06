V Mariupolu se šíří cholera a úplavice

Ve městě, které po dlouhých bojích ovládly v květnu ruské jednotky, jsou podle něj už desítky případů tohoto infekčního onemocnění a patrně budou rychle přibývat. „Ve městě se už šíří cholera, úplavice a další nemoci, ale tají se to. Město je uzavřeno v karanténě. Nikoho nepouštějí ani do města, ani ven,“ řekl starosta.

Ve městě panují otřesné podmínky – nefunguje kanalizace, obyvatelé nemají dostatečný přístup k pitné vodě a k lékům a na ulicích dosud leží těla mrtvých, kteří přišli o život za války.

⚡️UK Intelligence: Mariupol at risk of major cholera outbreak.



According to the latest U.K. Defense Ministry intelligence update, isolated cases of cholera have been reported in Mariupol since May, where Russia struggles to provide basic public services to the population. pic.twitter.com/RXut8aibJv