Biden mění imigrační politiku USA

Joe Biden zrušil řadu opatření přijatých Donaldem Trumpem — včetně toho, které blokovalo mnoho žadatelům o zelenou kartu legální vstup do Spojených států.

Už od své lednové inaugurace americký prezident Joe Biden reviduje a proměňuje imigrační politiku, kterou nastavil během svého čtyřletého působení Donald Trump. Nový americký prezident nařídil uvolnění dočasného zákazu vydávání některých víz a zelených karet, které umožňují cizincům legální trvalý pobyt ve Spojených státech.

Vydávání víz původně zmrazil prezidentův předchůdce Donald Trump. Ten si z imigrační politiky a přistěhovalectví udělal jedno ze svých témat, nařídil třeba přezkoumání azylových postupů na americko-mexické hranici. Na zákaz legální imigrace se Trump zaměřoval už minulý rok na jaře. Tvrdil, že tím chce chránit pracovní místa pro Američany a bránit je před nezaměstnaností během krize způsobené pandemií covidu-19.

Analýza provedení Institutem migrační politiky (Migration Policy Institute) odhaduje, že Trumpova migrační politika mohla zasáhnout až 660 000 lidí.

Trump zmrazil vydávání některých víz před rokem. V průběhu roku ho pak prodloužil a rozšířil. Platit měl do letošního března, o víza se nemohli ucházet rodinní příslušníci osob s trvalým pobytem, zaměstnanci nadnárodních firem, sezónní pracovníci a další odborníci, které zaměstnávají například technologické firmy. Trump ukončil i vydávání zelených karet, tedy povolení k trvalému pobytu, která jsou udělovaná na základě loterie.

Podle Bidena uzavření země migrantům, kteří sem přicházejí legálně, neprospívá zájmům Spojených států — naopak, dokonce to USA škodí, protože to znemožňuje rodinám být pohromadě a poškozuje to americké podniky. „Také to poškozuje ta americká odvětví, která využívají talenty z celého světa,“ zdůvodnil Biden své kroky a zpochybnil tak Trumpovo tvrzení, že způsob, jak chránit americkou ekonomiku během zdravotní krize, je uzavřít zemi před zbytkem světa.

Biden zvýšil množství uprchlíků, kteří mohou být přijati do USA a podnikl další kroky ke zpracování žádostí o azyl od lidí, kteří čekají v táborech na hranicích s Mexikem.

Curtis Morrison, kalifornský imigrační právník, který zastupuje osoby, na které se zákaz vztahuje, uvedl, že Biden bude teď muset řešit rostoucí počet nevyřízených žádostí, které byly měsíce pozastavené, protože pandemie ukončila velkou část již zpracovávaných víz. Proces by potenciálně podle něj mohl trvat i roky. „Jde o resty, které vytvořil Trump,“ prohlásil Morrison, „rozbil imigrační systém.“

Podle asociace imigračních právníků kvůli dočasnému zákazu udělování víz pro rodinné příslušníky nemohlo do USA vycestovat asi 120 tisíc lidí. Biden zatím ponechal v platnosti například omezení pro vydávání víz sezónním pracovníkům, které má vypršet na konci března.

Bidenovy změny Trumpových opatření přicházejí ve chvíli, kdy se nový prezident snaží prosazovat svou vlastní agendu a zvrátit některá specifická opatření, která lze vnímat jako klíčové aspekty působení jeho předchůdce. Od své lednové inaugurace zrušil Biden totiž už desítky Trumpových nařízení a vydal desítky svých vlastních.

Biden zrušil i opatření, týkající se omezeného financování několika měst. Jde o opatření, které Trump podepsal v posledních měsících ve funkci. Trump totiž vydal v září memorandum, které se snažilo postihovat městské samosprávy, které dovolily, aby probíhala „anarchie, násilí a destrukce v amerických městech“. Memorandum následovalo po protestech, které byly podnícené vraždou George Floyda policií v Minneapolisu. Ministerstvo spravedlnosti v té době označilo New York, Portland, Oregon a Seattle jako města, u kterých by mohlo dojít kvůli tomu ke snížení federálního financování. Pete Holmes, právník zastupující město Seattle, přivítal Bidenovo zrušení tohoto opatření a řekl, že je rád, že „je tento nesmysl pryč ze stolu“.

Další opatření, které Biden zrušil, se týkalo toho, aby se federální budovy stavěly v klasičtějším stylu architektury. Toto Trumpovo memorandum dodávalo, že architekti se měli inspirovat „milovanými americkými památkami“, jako je Bílý dům, Kapitol, Nejvyšší soud nebo Lincolnův památník.