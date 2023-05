USA posílají Ukrajině další zbraně, o dodávkách munice jednala v Kyjevě i von der Leyenová

Americké ministerstvo obrany dnes oznámilo nový balík vojenské pomoci pro Ukrajinu, který zahrnuje systémy protivzdušné obrany, dělostřeleckou munici a další prvky v celkové hodnotě až 1,2 miliardy dolarů (skoro 26 miliard Kč).

Lídr Republikánské strany v americkém Senátu Mitch McConnell předtím v rozhovoru předpověděl, že Kongres bude dál vyčleňovat peníze na podporu ukrajinské armády v boji proti ruské agresi. V rozhovoru s agenturou Bloomberg řekl, že v Kongresu je pro takovýto postup dostatečná podpora.

Americký Kongres od loňského vpádu Rusů na Ukrajinu vyčlenil více než 100 miliard dolarů na podporu napadené země, což umožnilo vládě prezidenta Joea Bidena poskytnout vojenské vybavení, výcvik a další formy bezpečnostní spolupráce v celkové hodnotě přes 40 miliard dolarů. Nový balík na podporu ukrajinské armády oznámila Bidenova vláda také minulou středu, přičemž se jednalo o dělostřeleckou munici, houfnice a rakety vzduch-země v celkové hodnotě 300 milionů dolarů.

Dnešní oznámení Pentagonu se kromě munice ráže 155mm a systémů protivzdušné obrany týká také munice proti dronům, finanční podpory výcviku ukrajinských vojáků nebo „vybavení pro integraci“ zahraničních raketových systémů a radarů s těmi ukrajinskými. „Tento balík podtrhuje přetrvávající odhodlání Spojených států uspokojovat ty nejnaléhavější požadavky Ukrajiny,“ uvedlo ministerstvo obrany.

Grateful to @POTUS & people for providing with a powerful $1.2 billion defense assistance package. We appreciate this sign of solidarity with shown on a symbolic day for us – Europe Day & the Day of Victory over Nazism in WW2. Together we're moving towards a new victory! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2023

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci napsal, že je za novou pomoc americkému prezidentovi a Američanům vděčný. „Vážíme si tohoto důkazu solidarity v den, který je pro nás symbolický: Den Evropy a Den vítězství nad nacismem za druhé světové války,“ napsal Zelenskyj na twitteru. „Společně postupujeme k dalšímu vítězství,“ dodal ukrajinský prezident.

Republikánský lídr McConnell před dnešním oznámením další pomoci vyzval amerického prezidenta, aby urychlil dodávky sofistikovaných zbraní před očekávanou ukrajinskou ofenzívou. „Myslím si, že máme v Kongresu dostatečnou podporu na to, abychom v tom ještě dost dlouho pokračovali,“ řekl McConnell o podpoře ukrajinské armády. „Celé vedení mojí strany ve Sněmovně (reprezentantů) a Senátu velmi jasně podporuje porážku Rusů,“ dodal v rozhovoru.

Dlouholetý senátní lídr McConnell patřící ke starší generaci republikánů od loňské ruské invaze jasně vystupuje na podporu Ukrajiny, jeho strana však v tomto směru v posledních měsících nebyla jednotná. Podporu Kyjeva zpochybňuje především křídlo nejoddanějších stoupenců Donalda Trumpa, přičemž sám exprezident v březnu uvedl, že zasílání zbraní a peněz ukrajinské armádě není „životně důležitým strategickým národním zájmem USA“. Současný předseda sněmovny Kevin McCarthy zase před zvolením do funkce řekl, že republikáni neposkytnou Kyjevu „bianko šek“.

Minulý týden nicméně McCarthy odmítl, že by nepodporoval vojenskou pomoc, když se jej na toto téma tázal ruský reportér. „Řekl, že nepodporuju pomoc Ukrajině? Ne, já hlasuju pro pomoc Ukrajině... A budeme v podpoře pokračovat,“ řekl na tiskové konferenci při návštěvě Izraele.

Von der Leyenová jednala v Kyjevě o protiruských sankcích a dodávkách munice Ukrajině

Připravovaný balíček dalších postihů ruské ekonomiky se zaměří na boj s obcházením už dříve přijatých sankcí, řekla novinářům v Kyjevě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Při své dnešní návštěvě v hlavním ukrajinském městě, která připadá na Den Evropy, také pochválila Ukrajinu za „neúnavnou a intenzivní“ práci na splnění požadavků potřebných pro zahájení přístupových jednání s unií. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským kromě sankcí jednala šéfka unijní exekutivy také o dodávkách munice Ukrajině nebo o exportu ukrajinského obilí.

„Nový balíček se zaměřuje na boj s obcházením sankcí,“ řekla podle ukrajinské agentury Unian von der Leyenová k připravované 11. sadě postihů uvalovaných na ruskou ekonomiku ve snaze zkomplikovat Rusku jeho invazi na Ukrajinu. „Pokud vidíme, že výrobek z Evropské unie mířící do třetích zemí se nakonec objeví v Rusku, můžeme členským státům navrhnout, aby přijaly sankce omezující export těchto výrobků z EU,“ přiblížila záměr šéfka komise na společné tiskové konferenci se Zelenským. Před příjezdem von der Leyenové byl v Kyjevě vyhlášen poplach kvůli ruským vzdušným útokům.

We continue to do everything in our power to erode Putin’s war machine and his revenues.

@EU_Commission proposed an 11th package of sanctions.



The focus is now on cracking down on circumvention, together with our international partners ↓ https://t.co/XjZR4VSeI6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2023

Leyenová kromě toho při dnešní návštěvě ukrajinské metropole ujistila, že pomoc Ukrajině včetně zajištění munice je i nadále pro Evropskou unii prioritou. „Pracujeme na několika oblastech - rychlém předání munice ze zásob členských zemí EU, nákupu munice ráže 155 a 152 milimetrů z členských zemí a také na posílení výroby a zrychlení dodávek munice,“ řekla.

Zelenskyj šéfce komise poděkoval za příslib unijního bloku, který se zavázal, že do příštího jara dodá napadené zemi milion kusů dělostřelecké munice. Ukrajinský prezident ale zároveň zdůraznil, že Ukrajina by munici potřebovala co nejdříve. „Už teď ji potřebujeme na bojišti,“ řekl.

Oba státníci si dnes společně připomněli Den Evropy, který se vztahuje k začátku evropské integrace po druhé světové válce. Zelenskyj jen o den dříve podepsal nařízení, podle kterého si tuto událost bude od nynějška 9. května připomínat i Ukrajina. Jak informoval na komunikační platformě Telegram, parlamentu kromě toho předložil návrh, aby Ukrajina stejně jako zbytek Evropy slavila konec druhé světové války 8. května. Dosud si Ukrajina připomínala takzvanou porážku nacismu v druhé světové válce 9. května, ve stejný den konec války slaví také Rusko.

Zelenskyj u příležitosti návštěvy unijní lídryně opět vyzval k urychlenému přijetí Ukrajiny do Evropské unie. „Už dávno přišla chvíle ukončit tuto umělou politickou nejistotu ve vztahu mezi Ukrajinou a Evropskou unií,“ prohlásil před novináři. Leyenová, která už po příjezdu sdělila, že „Ukrajina náleží do naší evropské rodiny,“ uznala, že je „působivé, nakolik Ukrajina navzdory plnohodnotné válce tvrdě, neúnavně a intenzivně pracuje“ na splnění evropských podmínek.

Von der Leyenová je na Ukrajině už popáté od začátku ruské invaze loni v únoru. Naposledy v únoru zemi slíbila pomoc při její integraci do unijních struktur. Neuvedla však žádný časový horizont, dokdy by Ukrajina mohla do Evropské unie vstoupit.